Se billedserie De 24 danske gymnasieelever skal overvære oplæg og selv deltage i forskningsprojekter hos Cern. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Anne på 18 er på vej til Schweiz for at forske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Anne på 18 er på vej til Schweiz for at forske

Roskilde - 16. september 2021 kl. 17:55 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Det gav overskrifter verden over, da partikelacceleratoren hos Cern - den europæiske organisation for højenergifysik, som ligger i Schweiz - blev startet op i slut-00'erne. Spektakulære fysikeksperimenter bliver stadig udført på stedet, men det er de færreste almindelige borgere, som får mulighed for at se de enorme faciliteter helt tæt på.

Læs også: Elever ofrer ferie for ekstra fysiktimer

Det kan 18-årige Anne Junge fra 3.t på Roskilde Katedralskole dog snart prale af. Hun er nemlig kommet gennem nåleøjet og er blevet udvalgt til sammen med 23 andre danske gymnasieelever at deltage i et ophold hos Cern.

- Vi hører en masse om fysik i undervisningen, men jeg tror, det er noget andet at komme ned og se, hvordan de professionelle gør det. Så er det jo altid fedt, når der kommer sådan en mulighed dumpende, som man lige kan gribe. Især når det er en mulighed for at komme ned til rigtigt laboratorium. Man kan komme til at se, hvordan forskningen foregår i virkeligheden, siger Anne Junge.

På søndag og frem til den 2. oktober står den dermed på små to ugers oplevelser, hvor hun og de andre gymnasieelever skal overvære oplæg og selv deltage i forskningsprojekter ved det europæiske center for højenergifysik.

For at slippe igennem nåleøjet skulle Anne Junge både sende en videoansøgning og en anbefaling skrevet af sin fysiklærer, Annelise Wejdemann (tv.). Foto: Thomas Olsen

Videoansøgning For at blive udvalgt til turen skulle Anne Junge først lave en motiveret videoansøgning, hvor hun fortalte om, hvorfor hun gerne ville med, og hvad hun regner med at kunne bruge turens indhold til bagefter.

- Jeg fik lidt hjælp til lysopsætning af mine forældre og synes, at jeg fik lavet en udmærket video, som jeg fik sendt af sted. Så gik der noget tid, indtil der kom et svar tilbage om, at de gerne ville have mig med derned, forklarer hun.

Anne Junge er generelt interesseret i fysik og går på fysikstudieretningen på Roskilde Katedralskole. Derfor var reaktionen heller ikke til at tage fejl af, da hun fik tommel op på sin ansøgning.

- Det var rigtig fedt. Jeg var meget glad, og jeg fortalte det til min familie og mine venner med det samme, fortæller Anne Junge med et smil.

Godt skudsmål Startskuddet til Anne Junges rejse blev givet af hendes fysiklærer, Annelise Wejdemann. Det var således hende, der opfordrede klassens elever til at melde sig til turen, hvilket Anne Junge valgte at gøre alvor af. I Annelise Wejdemanns øjne er der tale om en unik mulighed for unge fysikinteresserede som Anne.

- Jeg tror lidt, det er en drøm for mange fysikere at komme ned og se Cern, for det er jo et af de største eksperimenter, vi har i hele verden. Så jeg håber, hun får en fed oplevelse og møder nogle ligesindede unge mennesker, som interesserer sig for fysik, siger fysiklæreren.

Som del af ansøgningen skulle Annelise Wejdemann skrive en anbefaling af sin elev, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor Anne Junge endte med at komme med på turen.

- Hun er jo en dygtig fysikelev og super interesseret og arbejdsom - og det er det, der gør, at man bliver valgt ud, siger Annelise Wejdemann.

- Det bliver spændende at se, hvor meget vi rent faktisk får lov at lave dernede, og hvor meget vi skal kigge på, siger Anne Junge om turen til Schweiz. Foto: Thomas Olsen

Professionel fysik Nu kan Anne Junge se frem mod et unikt kig ind i forskningsmaskineriet i Cern. Hun bliver en del af en gruppe, som skal arbejde på en teststation, der har at gøre med et kikkertmikroskop.

- Det er også bare fedt at komme ned til noget, som er nyt, og det er jo ikke sikkert, at der er nogen elever, der har prøvet at være med til det før dernede. Så bliver det også spændende at se, hvor meget vi rent faktisk får lov at lave dernede, og hvor meget vi skal kigge på, siger Anne Junge.

Oplevelsen kan desuden være med til at forme hendes videre vej i uddannelsessystemet, lyder det.

- Jeg håber, at det kan være med til at pege mig i retning af, hvad jeg skal efter gymnasiet. Jeg får jo en idé om, hvordan det foregår, når man arbejder professionelt med fysik, og det synes jeg bare kunne være fedt at vide, så jeg har et bedre grundlag at foretage uddannelsesvalg på, siger Anne Junge.