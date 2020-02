Se billedserie Anne og Lasse Sixhøj Hockerup var overbevisende i Løvens Hule, som resulterede i, at to af "løverne" nu er blevet Veddelev-ægteparrets kompagnoner i First Drawing. Foto: DR

Anne kom ud af Løvens Hule med to kompagnoner og en kvart million

Roskilde - 21. februar 2020

Anne Hockerup har svært ved at få armene ned - men hun har haft svært ved at vise det.

Indtil i aftes var det nemlig en hemmelighed, at First Drawing, som hun og hendes mand Lasse Hockerup satte i søen i sommer, har fået fuld valuta for at deltage i DR's »virksomhedsdating« Løvens Hule. Parret var med i sæsonens sidste program, der løb over skærmen i aftes, og besøget i løbehulen var en overvældende succes.

Jesper Buch var interesseret, men blev overbudt af Jacob Risgaard og Christian Arnstedt, som endte med at købe 49 procent af First Drawing for en kvart million kroner.

Dermed har Veddelev-parret fået to kompagnoner i First Drawing, som læserne af DAGBLADET blev præsenteret for i begyndelsen af denne måned. Virksomheden bygger på Anne Hockerups idé om at give børnetegninger en grafisk bearbejdning, som de ender som rene kunstværker. Det foregår ved, at kunderne uploader en tegning, som fx kan forsynes med baggrund og farver, samtidig med at det originale i tegningerne bliver bevaret.

Optagelserne til programmet fandt sted i september, blot få måneder efter, at Anne Hockerup definitivt havde sagt farvel til sit god job, hvor det blandt andet handlede om at sælge kendte spiritusmærker som Smirnoff, Bacardi og Gordon's, og i stedet kastet sig ud på det dybe vand som iværksætter på fuld tid, og det var på et meget tidligt tidspunkt i skabelsen af virksomheden, at chancen i Løvens Hule bød sig.

- Da vi gik ind i Løvens Hule, var det mest med ideen, og så var vi i gang med at lave vores app. Vores udgangspunkt var egentlig 150.000 kroner, men pengene spillede ikke den store rolle. Det vigtige var det strategiske potentiale og at få nogle kompetencer, der kan få os ud over rampen, for vi er stadig i opstartfasen. Og det var helt perfekt! At afgive 49 procent for 250.000 kroner er ret meget, så det kunne ikke blive bedre, siger Anne Hockerup, som også er lykkelig over den personlige tillidserklæring, der ligger til hende i, at løverne er gået ind i projektet med hende som omdrejningspunktet.

De ny medejere af First Drawing bor i hver sin ende af landet. Jacob Risgaard er nordjyde og står blandt andet bag internetshoppen Coolshop. F.L. Smidth-arvingen Christian Arnstedt er baseret i København og er medstifter af Blazar Capital, der har gjort det til sit speciale at opbygge brands og koncepter, og det har allerede vist sig at være et rigtigt godt match for First Drawings.

- Det kører rigtig fint, og vi har deres teams og ressourcer at trække på. Det har bare været så værdifuldt. Fremadrettet mødes vi som udgangspunkt seks gange om året, men ellers tager vi den over telefonen. Det er de gode til. Der er ingen svartid. De er virkelig på, siger Anne Hockerup.

- Det er fedt, at man kan komme med et nyt koncept, som også andre tror på, men det tager tid at komme ud til forbrugerne, som også skal have tid til at vænne sig til det. Det er ikke som som gå ind at købe en ny skjorte. Det her er noget helt andet. Det er også derfor, det er fedt, at vi har fået nogen med, som virkelig kan få det ud over rampen. Men det er stadig så nyt, at vi har fået de kompetenccer med, og der går nok noget tid endnu, før vi kan begynde at mærke effekten af at have været med i Løvens Hule. Men det bliver enormt spændende at se, hvordan det kommer til at gå! siger Anne Hockerup.

First Drawing er i øvrigt blevet færdig med at udvikle sin app, som nu er tilgængelig de steder, hvor man plejer at hente den slags. Ud over at gøre det enkelt og hurtigt at uploade tegninger, der skal blive til kunstværker, rummer den også mjulighed for at lave personlige gallerier, hvor forældre kan gemme billeder af alle deres børns tegninger, så de aldrig går tabt.