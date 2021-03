Søndag blev Anna Bondo Nielsen valgt som spidskandidat for Enhedslisten i Roskilde og er dermed sikker på at komme i byrådet ved efterårets valg. Foto: Jan Partoft

Anna blev El-spids - aktivist i byrådet

Roskilde - 07. marts 2021 kl. 19:13 Af Foto: Jan Partoft

Som ventet blev den 56-årige Roskilde-lærer Anna Bondo, der til daglig arbejder på Østervangsskolen, ved et møde søndag hos Enhedslisten valgt som ny spidskandidat for partiet ved efterårets valg til byrådet.

Ingen af partiets nuværende byrødder, veteranen Henrik Stougaard og Susanne Lysholm, har ønsket at fortsætte i en ny periode. Dermed er Anna reelt sikker på valg, idet Enhedslisten har partiliste, således at de øverste på listen vælges først.

Efter at Henrik Stougaard til 1. marts trådte ud af byrådet for at kunne passe et nyt job i lejerbevægelsen, er Anna Bondo allerede som 1. suppleant indtrådt.

Topscorer i 2017

Allerede ved sidste valg i 2017 blev hun partiets lokale topscorer med 738 stemmer, men da hun kun var nummer tre på listen, kom hun ikke ind.

Ved de to seneste kommunalvalg er Enhedslisten blevet det fjerde største parti i Roskilde - efter S, V og DF.

Blandt partiets øvrige kandidater på listen til byrådet kommer på de næste pladser lærer Bigitte Baktoft og den tidligere formand for Roskildes Klima- og Miljøudvalg Jonas Paludan. Efter en pause for at tage sig mere af børnene og sit arbejde, har han nu fået lyst til at være med igen.

De har begge chance for også at blive valgt, afhængig af om Enhedslisten denne gang kan få to eller tre pladser i byrådet.

Politik i bevægelse

Anna Bondo blev fagligt og politisk engageret for at forbedre forholdene for folk.

- Jeg var formand for de lærerstuderendes organisation og fandt her ud af, at bevægelser kan skabe forbedringer og forandringer. Men det kræver i sidte ende også politiske beslutninger, og så må man jo også være med her.

- Bevægelser i samfundet, der samler aktive mennesker for at få forbedringer, er med til at påvirke de politiske beslutninger i positiv retning. Det giver et aktivt demokrati og bedre beslutninger, forklarer hun.

I de seneste år har hun arbejdet med flere børnekor, både på Østervangsskolen og Roskilde Musikskole.

- Musikken og sangen skaber også et fællesskab og udvikler børnene positivt. Når de oplever, at de kan noget, tror de også mere på sig selv.

- I 2019 fik vi lov til at synge for 5.000 roskildensere, da juletræet blev tændt på Stændertorvet. For børnene var det en kæmpemæssig oplevelse at optræde sammen med Roskilde Garden for så mange mennesker. Den slags 'sejre i hverdagen' har vi alle brug for, og det hjælper os jo fremad.

For stor ulighed

Et af de vigtigste punkter, som Anna Bondo ønsker at gøre noget ved, er den voksende ulighed på en række punkter.

- Vi kan jo se, at når man har sparet alt for meget på hjælp til de dårligst stillede familier eller i børneinstitutioner og skoler, så bliver der også en stærkt voksende mistrivsel, hvor stadig flere børn føler sig udenfor. Det samme gælder også socialt udsatte voksne.

- Når vi i børneinstitutioner eller skoler ikke har ressourcer nok til at løse opgaverne ordentligt, slår det f.eks. hårdt igennem med stærkt øgede udgifter til anbringelser.

- På samme måde er der fortsat alt for mange børn, som af økonomiske grunde ikke kan deltage i sport og andre fællesskaber. Det rammer deres udvikling og giver virkninger gennem hele livet.

- De svageste får også mindst ud af sundhedsvæsenet, fordi de har sværere ved at kommunikere eller dårligt ved, hvor man skal henvende sig.

- Så der er jo nok af alvorlige problemer at tage fat på, forklarer hun.

Social aktivist

I Roskilde er Anna Bondo kendt som en 'socialt indstillet aktivist', der udover arbejdet med børnekor også har været med til at oprette af et Udsatteråd for at hjælpe de svageste borgere.

Hun er desuden mor til fire børn og gift med Henrik Bondo Nielsen fra Roskilde Festivals ledelse og Domsognets Menighedsråd.

I øvrigt er hun også søster til den tidligere formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo.

tk Blå bog

Navn: Anna Bondo

Født: 1964 i den lille by Ans i nærheden af Viborg.

Her var faderen praktiserende læge og moderen sygeplejerske.

Efter Folkeskolen blev Anna matematisk-fysisk student i Viborg.

Arbejdede i de næste tre år med forskellige job og var på højskole.

Blev i 1990 uddannet lærer på Seminariet i Aalborg.

Kom i 1991 til Roskilde, fordi hun havde mødt sin fremtidige mand Henrik, som var fra domkirkebyen.

Har arbejdet 16 år på Tjørnegårdsskole og siden 2014 på Østervangsskolen.

Bor på Kastelvej i Roskilde.