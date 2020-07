Ganger skulle have givet koncert på Roskilde Festival i år, men nu bliver det i stedet på Roskilde Festival Højskole, de kan opleves den 5. august. Foto: PR

Anmelderrost band skifter Roskilde Festival ud med Roskilde Festival Højskole

Roskilde - 23. juli 2020

Det er de færreste bands, der kan siges at have flere sangere end musikere, men det er tilfældet med Ganger, som består af fire vokalister og en trommeslager. Ganger skulle have spillet på Roskilde Festival i år, men får nu i stedet en koncert på Roskilde Festival Højskole, hvor bandet kan opleves onsdag den 5. august klokken 19.

Ganger udgav i efteråret 2019 debutalbummet »Mørk«, der er første del af en planlagt trilogi, hvor de to andre album skal udkomme i år og i 2021. »Mørk« fik en begejstret modtagelse af anmelderne og var med i flere kåringer af årets bedste danske album. Derudover vandt bandet to Steppeulven-priser ved Danske Musikkritikeres prisuddeling for årets håb og årets sang for »Olympisk«, lige som der var en pris til producer Anders Boll.

Efter koncerten vil der være en samtale med bandet om den danske musikscene og deres egne musikalske favoritter særligt udvalgt fra Roskilde Biblioteks egen vinylsamling. Koncerten er gratis, men bliver for et begrænset livepublikum. Hvis man ønsker, skal man reservere sin billet via rofh.dk/kalender/ganger/