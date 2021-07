Vibeke Astner, organist i Mølholm Kirke i Vejle, spillede torsdag aften ved sommerkoncerten i Roskilde Domkirke. Foto: PR

Anmeldelse: Orgelspil i særklasse

Roskilde - 16. juli 2021 kl. 11:31 Af Claus Røllum-Larsen Kontakt redaktionen

Skønt Vibeke Astner gennem mange år har været en flittig koncertgiver, var hendes optræden ved sommerkoncerten i Roskilde Domkirke torsdag aften vist den første i denne koncertrække.

For undertegnede skyldes kendskabet til Astner først og fremmest hendes cd-indspilning fra 2011 med titlen »Danske Romantiske Orgler«, hvor hun på tre fine ældre orgler fortolker et overset repertoire af danske orgelkomponister, C.E.F. Weyse, Hans og Gottfred Matthison-Hansen samt Otto Malling.

Pladen er indspillet med tydeligt engagement, men samtidig med et klart ønske om at behandle musikken med respekt for den periode, den er komponeret i. Denne stilfornemmelse og deraf følgende spillekultur eller opførelsespraksis, som kendskabet til en musikalsk periode uvilkårligt afføder hos musikere som Vibeke Astner, giver musikalske resultater, som det i højeste grad er værd at lytte til. Det fremgik da også med al ønskelighed ved koncerten torsdag aften.

Barokmusiker Vibeke Astner har fået sin uddannelse hos Jesper Madsen og Bine Bryndorf og har derefter studeret i bl.a. Holland. Hun har derudover foretaget specialstudier i Olivier Messiaens orgelværker, og siden 2001 har Vibeke Astner været organist ved Mølholm Kirke i Vejle. Hun har, som man vil forstå, en overordentlig bred uddannelse, som har givet hende mulighed for at »operere« i et omfattende musikalsk felt.

Det har hun gjort med stort teknisk og musikalsk overskud, og ved koncerten i domkirken var det i hendes egenskab af barokmusiker, hun trådte frem. For også barokmusikken har hun fordybet sig i.

Man fornemmede straks, at Astners spil er præget af en utrolig nuancerigdom, her fremkaldt af Raphaëlisorglets både sarte og markante registre. Hertil tilføjer hun en pulsfornemmelse, som holder tilbage, hvor andre måske ville give los. Denne rytmiske bevidsthed præger spillet og gør det dejligt at lytte til.

Til sin koncert havde hun valgt et program, som strakte sig fra slutningen af 1500-tallet til et godt stykke ind i 1700-tallet. Det vil sige et program, som i høj grad favoriserede Raphaëlisorglets særlige klangkvaliteter.

Fortolkede med fantasi Der indledtes med Nicolaus Bruhns' »Præludium i G«, en smuk fabulerende musik, og derefter tre orgelkoraler af J.H. Hanff over salmemelodier, som er kendte og stadig benyttes i Folkekirken. Et fint »Magnificat« af Heinrich Scheidemann ledte over til en charmerende, anonym sats med titlen »Daphne«.

Den store orgellærer og komponist, nederlænderen Jan Pieterszoon Sweelinck, var mester for stykket »Onder een linde groen«, som havde en smuk, fornem holdning. Sweelincks elev Heinrich Scheidemann vendte tilbage med en kompleks udsættelse af salmemelodien »Hvad kan os komme til for nød«. Vibeke Astner fortolkede disse værker med lige dele fantasi og respekt for de enkelte satsers udtryk.

Med Dietrich Buxtehudes »Præludium i D-dur« foldede Astner sit spil ud i et større format. Man fik et godt indtryk af den fantasifulde dimension i Buxtehudes musik, og også her var der klarhed i udtryk og brugen af midler. I sit afsluttende programpunkt, Johann Sebastian Bachs store »Præludium og fuga i G-dur«, viste aftenens solist, at Raphaëlisorglet også kan honorere de krav, som Bachs monumentale orgelværker sætter. Den sindrige polyfoni fremstod imponerende klar i det stærkt dynamiske spil.

