Den Danske Messingkvintet består af Nikolaj Viltoft og Jonas Wiik trompet, begge solotrompetister i Det Kgl. Kapel, Jakob Keiding, solohornist i Copenhagen Phil., Jesper Juul på trombone og Jens Bjørn Larsen, som regnes for verdens bedste på tuba. Foto: PR

Anmeldelse: Messingkvintet imponerede ved åbningskoncert med mange nuancer

Roskilde - 23. september 2021 kl. 15:15 Af Claus Røllum-Larsen Kontakt redaktionen

Roskilde Musikforening slog onsdag dørene op til sæsonen 2021-2022. Det har været en mærkelig tid, vi har gennemlevet med coronaen det sidste halvandet år, og for kulturlivet har den haft store, hvis ikke fatale konsekvenser.

For musikforeningens vedkommende har man i første række lagt mærker til de mange koncertaflysninger, men med præsentationen af koncertprogrammet for næste sæson må man nok sige, at det vanlige høje niveau genfindes, og den samme opfindsomhed - som er guld værd - præger også programlægningen.

Nogle gange kan man undre sig over, hvad en lille foreningsbestyrelse kan få sat i værk, men med de rette mennesker lykkes det altså. Man må opfordre alle musikmennesker til at skaffe sig oplysninger om foreningens kommende sæson, for den er ikke kedelig! Alene at vende tilbage til koncertsalen alias salen i Roskilde Gymnasium er en lise. Her er smukt, behageligt, en god akustik, og placeringen i centrum er ikke uvæsentlig.

I de senere år har vi hørt mange forskellige ensembler i salen, og onsdag aften var det en messingblæserkvintet, der stod for programmet. Det var ingen tilfældig kvintet, men Den Danske Messingkvintet, som rummer fem af landets fineste musikere inden for ensemblets instrumenter. Navnene Nikolaj Viltoft og Johan Wiik (trompeter), Jakob Keiding (horn), Jesper Juul (trombone) og Jens Bjørn-Larsen (tuba) vil vække genklang i mange tilhøreres ører.

Som indledningsstykke spillede de den store polske komponist Witold Lutoslawskis »Mini Ouverture« fra 1982. Musikken var velskrevet, skarp i dissonanserne og skarpskåren i de enkelte fraser. Mere rundhed var der unægtelig i Eugène Bozzas »Sonatine« fra 1951. Det var ikke den store charme, der blev rullet ud, men det var musik, der ikke lagde afstand til lytterne.

Springet til den danske komponist Bo Andersen var stort. Her oplevede man en stram økonomi med stof og udtryk, og det var ikke vanskeligt at forbinde musikken med det digt af den engelske romantiske digter John Keats, som havde inspireret komponisten. Det meget nænsomme stykke blev utroligt fint realiseret af de fem musikere. Bo Andersens stykke vil forhåbentlig få flere opførelser ved Den Danske Messingkvintets koncerter, idet det var en fin kontrast til det øvrige repertoire.

Koncertens anden halvdel bestod af to værker. Dels den amerikanskfødte trompetist, dirigent og komponist Anthony Plogs »Four Sketches« fra 1989 - charmerende og morsom musik skrevet med en fabelagtig fantasi og med store krav til musikerne; dels de første otte variationer af J.S. Bachs store cembaloværk »Goldbergvariationer« i arrangement.

Plogs værk blev spillet fuldstændig overdådigt af Den Danske Messingkvintet. Måske var indholdet i værket ikke det »tungeste«, men oplevelsen af det ved aftenens opførelse var overordentlig betagende.

Det musikalske indhold i »Goldbergvariationerne« er betragteligt, og værket kræver et stort overskud hos musikerne. Jeg må tilstå, at ikke havde ventet mig den helt store oplevelse af arrangementet for messingkvintet, men det blev en betagende oplevelse. Den forståelse af og indlevelse i Bachs musik, som kvintetten viste, var imponerende, og opførelsen rummede gribende øjeblikke. Kunne man mon få kvintetten til at vende tilbage og spille hele værket?

