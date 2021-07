Lene Langballe spiller på det sjældne blæseinstrument zinken. Foto: PR

Anmeldelse: En musikalsk tidsrejse med et glemt instrument

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 17:57 Af Claus Røllum-Larsen Kontakt redaktionen

Overværer man regelmæssigt sommerkoncerter i Roskilde Domkirke, får man virkelig sit musikalske repertoire udvidet. Selv om der selvfølgelig er en del programmer, hvor de store barokkomponister står i centrum, støder man ofte på komponistnavne, man ikke har hørt om før. Og ofte bliver man glædelig overrasket over, hvor gode værker, der er tale om, hvilket jo er et slående eksempel på det høje musikalske niveau i de mange europæiske musikcentre i barokken.

Ved sommerkoncerten torsdag aften var der måske kun en enkelt eller et par mindre kendte komponister, men værkerne, der blev spillet, var ikke hverdagskost. Og det skyldtes ikke mindst, at der foruden en organist også medvirkede en zinkspiller. Zinken var et populært blæseinstrument især i 1500- og 1600-tallet, hvorefter det gik af mode og dermed ud af brug og blev erstattet af bl.a. oboer. Men heldigvis har beskæftigelsen med ældre opførelsespraksis også sat fokus på dette instrument.

En himmelsk klang Det var den fremragende zinkspiller Lene Langballe, der trakterede det særdeles velklingende instrument, som på fineste måde supplerede Raphaëlisorglet, som Lene Rasmussen betjente med stor indsigt og fantasirigdom.

I det indledende Præludium i d af Dietrich Buxtehude viste Lene Rasmussen sin fortrolighed med orglet og en vilje til at komme helt ud i krogene rent klangligt. Især de dæmpede passager havde en fortryllende karakter, hvor orglets tætte og varme klang kom til sin ret.

Sammen med Lene Langkilde udfoldede hun derefter et repertoire af værker af den nederlandske organist og komponist Jan Pieterszoon Sweelinck. Langkildes »forsirede melodier« eller »modstemmer« klang godt sammen med orglet - ja, mange passager havde vitterlig en himmelsk klang. Det må her indskydes, at zinken klinger lidt som en mellemting mellem en trompet og en obo. Det er upræcist udtrykt, men giver forhåbentlig et indtryk af den udtrykskraft og karakter, som er i det gamle instrument.

Et meget smukt værk er Lüneburg-organisten Georg Böhms partita over melodien »Ach wie nichtig, ach wie flüchtig«, der viste zinken fra en side, hvor den nærmede sig den menneskelige stemme. Her var vi i øvrigt langt oppe i tiden, dvs. i begyndelsen af 1700-tallet, hvor zinkens dage var ved at være talte.

Kukkuk-registret Som afslutning på den dejlige koncert hørte vi dels »Capriccio sopra il Cucu«, dels »Battaglia«, begge værker af den bajerske komponist Johann Kaspar Kerll, der levede fra 1627 til 1693. Capriccioen er et herligt stykke med anvendelse af kukkuk-registret, som det hører sig til, og som jo realiserer gøgens sang på bedste vis. Derpå afsluttede de to musikere med Kerlls »Battaglia«, som er en slagskildring, men - må man nok sige - en af de mere beherskede. Det var en fornøjelse at høre orglet benyttet som »lydkulisse« og zinken folde sig ud i hele sin spændvidde.

Sommerkoncerten åbnede ens øjne for den rigdom, der ligger i 1500- og 1600-tallets musik. Man fik desuden blikket og ikke mindst ørerne rettet mod et tidligere »dødt« instrument, der blev vakt til live af en musiker, som havde lyttet sig ind til dets sjæl. På den måde blev koncerten en betagende musikalsk tidsrejse.

