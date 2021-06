David Bendix Nielsen har tidligere været ansat som organist i Roskilde Domkirke. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Anmeldelse: Betagende koncert med tidligere domkirke-organist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Anmeldelse: Betagende koncert med tidligere domkirke-organist

Roskilde - 11. juni 2021 kl. 10:21 Af Claus Røllum-Larsen Kontakt redaktionen

Det kan næppe være bedre end nu, hvor sommeren er kommet, og hvor de mange koncertinstitutioner er ved at vågne op efter den lange vinter med nedlukninger i hobetal. Aflysninger i en lind strøm var lige ved at tage modet fra mange koncertgængere, men i den senere tid er koncerterne taget til i antal, og vi kan se frem til en lang række musikarrangementer, som vi virkelig har savnet.

Læs også: Slut med gratis sommerkoncerter

Det gælder i Roskilde blandt andet Domkirkens mange koncerttilbud. Med fremkomsten af den lille folder med »Sommerkoncerter 2021« tør man godt tro på, at vi nu er ved at være inde i den gode gamle gænge.

Gennem en lang årrække - formentlig langt over 50 år - har sommerkoncerterne været faste begivenheder i sommermånederne. Et ekstra løft fik de, da Raphaëlis-orglet blev taget i brug, og hvor Roskilde Domkirke blev et internationalt koncertsted for en lang række af de organister, som havde den rige orgellitteratur fra ikke mindst 1600-tallet som deres foretrukne repertoire.

Suveræn musiker Ved den første af sommerens rene orgelkoncerter i Domkirken i aftes kunne man opleve en teknisk og musikalsk suveræn musiker, der ud over det rent spillemæssige - som i sig selv var imponerende - formåede at sammensætte et program, der dels viste renæssanceorglets spændvidde, dels lod os ane, at afstanden fra 1600- og 1700-tallet til nutiden måske ikke er så stor, som man skulle tro.

Organisten David Bendix Nielsen har for få år siden været ansat ved Domkirken og huskes fra disse år som en fremragende orgelspiller. I aftes lagde han ud med Nicolaus Bruhns fantasirige Præludium i e-mol. Udførelsen var smuk, fabulerende og samtidig stramt disponeret. Det var en fornøjelse at høre den sikre udnyttelse af Raphaëlisorglets stemmer »helt ud i alle hjørner«.

Efter Bruhns stod den nulevende estiske komponist Arvo Pärt på programmet. Det forunderlige var, at Pärts værk »Trivium« nærmest fortsatte udtrykket fra Bruhns' Præludium. Ville Bruhns mon have skrevet sit stykke som Pärts, hvis han havde levet i dag? Tanken er absurd, men slægtskabet var slående.

Fokus på Bach Herpå satte Bendix Nielsen fokus på J.S. Bach. Også hans musik klinger fremragende på Raphaëlis-orglet, skønt det hører til en senere tid end renæssancen. Det fabulerende fortsatte. Bendix Nielsen havde nemlig valgt en af Bachs bearbejdelser af en koncert af Antonio Vivaldi. Der blev spillet i nogle rasende tempi - næsten for hurtige til at man kunne opfatte musikken - men utvivlsomt helt rigtige, for Vivaldis koncert for to violiner er uden tvivl tænkt spillet udpræget virtuost på barokviolinerne.

Efter Bachs smukke koralbearbejdelse over »An Wasserflüssen Babylon« - den fine melodi, som i vores koralbog benyttes til salmen »Her ser jeg da et lam at gå«, hørte vi Pärts »Spiegel im Spiegel«, hvor den lille gentagne melodiske figur, som langsomt blev ændret, helt naturligt ledte over i temaet i Bachs store Passacaglia og fuga i c-mol.

Bachs værk blev en monumental afslutning på en koncert med finurlige sammenhænge mellem flere af værkerne og med en solist ved spillebordet, som turde gå langt i sine fortolkninger, og som på intet tidspunkt mistede grebet!

relaterede artikler

Domkirkens orgel skal have nye mikrofoner 04. februar 2021 kl. 04:12