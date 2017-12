Medarbejderne hos Malmos Landskaber i Roskilde kan glæde sig over, at de ifølge 3F er ansat på Årets Arbejdsplads.

Anlægsgartner kåret som årets arbejdsplads

Det var værkfører Thomas Jensen, som indstillede sin arbejdsplads til prisen. Han har arbejdet for Malmos siden 1989, og han har personligt haft stor glæde af virksomhedens målrettede fokus på at behandle medarbejdere som medmennesker.

- Vores medarbejdere er dygtige - branchens bedste. Vi bruger også mange ressourcer på at sikre, at alle har det godt, føler sig engagerede og værdsat. Prisen er en kvittering for, at vi har succes som en helhedsorienteret virksomhed, hvor der er plads til vækst, samtidig med at medarbejderne trives. Selvfølgelig er vi stolte, siger administrerende direktør Morten Dohrmann Hansen.