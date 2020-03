Roskilde-virksomheden Grøn Vækst har genvundet licitationen på driften af Ørestads grønne områder på Amager.

Send til din ven. X Artiklen: Anlægsgartner genvinder stor opgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anlægsgartner genvinder stor opgave

Roskilde - 28. marts 2020 kl. 09:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anlægsgartnervirksomheden Grøn Vækst, der har hovedkontor på Øde Hastrupvej ved Roskilde, har netop genvundet licitationen på driften af Ørestads grønne områder, der strækker sig fra Københavns Universitet Amager i nord til ejendommen 8tallet i syd.

Grøn Vækst har siden 2012 stået for pasningen af Ørestads grønne områder, men fra 2020 er kravene blevet skærpet, da Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, som varetager opgaverne for Ørestads fire grundejerforeninger og Ørestad Vandlaug, krævede en ny, visionær og bæredygtig løsning for den grønne pleje. Derfor har udbuddet været et redskab til at opsøge nye løsninger på driftsområdet og samtidig leve op til en række af FN's verdensmål.

Bæredygtig løsning I konkurrence med andre tilbudsgivere præsenterede Grøn Vækst en progressiv plan for, hvordan Ørestad skal driftes på den mest grønne vis. Ørestad anvender omkring 11 millioner kroner i drift om året.

- Vi er naturligvis stolte over, at GF Ørestad igen valgte os til at varetage driften af den grønne pleje og vintertjenesten, men vi har også lagt os i selen for at tilbyde en løsning, der imødekommer sekretariatets ønske om nytænkning i bæredygtige miljøløsninger, siger direktør Jakob Kristensen, Grøn Vækst A/S.

Virksomheden har blandt andet levet op til krav om at levere løsninger på at genanvende affaldet i området. Desuden skal der fokuseres på at udvikle biodiversiteten i de grønne områder til gavn for dyre- og insektliv. Den praktiske pasning af områderne løses i stigende omfang ved brug af eldrevne køretøjer og maskiner.

- Vores foreninger stod bag den valgte, grønne strategi, og vi valgte derfor Grøn Væksts løsning, fordi de i den grad forstod at omsætte FN's verdensmål til realisérbare handlinger. I dagligdagen oplever vi Grøn Vækst medarbejdere som meget lyttende og med på at prøve nye ideer af. Vi sætter pris på deres medarbejdere, som vi løbende bruger som sparringspartnere i udviklingen af vores drift, siger driftschef Christian Andersen, GF Ørestad.

Kronesmiley Udover Grøn Væksts forslag til en skærpet bæredygtig driftsløsning spillede det også ind, at virksomheden har fået en såkaldt »kronesmiley« af Arbejdstilsynet. Kronesmileyen gives til virksomheder, som har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Grøn Væksts aftale med GF Ørestad løber fra 2020 til 2023 med mulighed for to års yderligere forlængelse.

Grøn Vækst A/S blev stiftet i 2011 af Jakob Kristensen og Thomas Olesen. Virksomheden har hovedkontor på Øde Hastrupvej 65 mellem Vindinge og Vor Frue og har også en afdeling i Holstebro.