Roskilde Bibliotek var sidste år igennem et større ombygning, der resulterede i en ny hovedindgang. Genåbningen fandt sted i december. Men der er allerede flere investeringer på vej til biblioteket, hvor der i kraft fremrykningen af anlægsprojekter bliver penge til at lappe hullerne i taget allerede i år. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Anlægsbudget boostes med 92 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anlægsbudget boostes med 92 millioner

Roskilde - 24. april 2020 kl. 15:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoler, plejecentre og biblioteker bliver sammen med trafiksikkerheden og naturen de store vindere, når Roskilde Kommune åbner ekstra for pengekassen for at holde samfundets hjul kørende.

Læs også: Anlæg kan fremrykkes med næsten 100 millioner kroner

Partierne bag BOA-budgettet - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - har efter oplæg fra forvaltningen besluttet at rykke en stribe anlægsprojekter, som først var planlagt til at skulle udføres senere, frem, så de kan sættes i værk allerede i år. Samlet set er de budgetteret til at koste 92 millioner kroner.

De penge havde kommunen ikke mulighed for at bruge, før regeringen besluttede at fjerne anlægsloftet for 2020 og give kommunerne nye lånemuligheder - og det er det, Roskilde Kommune nu udnytter for at bidrage til at fylde de lokale virksomheders ordrebøger mest muligt.

Bygningsvedligeholdelse er det område, hvor der er fundet flest planlagte projekter, der kunne fremskyndes, og udgør alene omkring 30 millioner kroner eller en tredjedel af det samlede fremskyndede beløb.

Konkret betyder det, at en række kommunale ejendomme får en kærlig hånd lidt tidligere end planlagt. Der er utætte tage på biblioteket på Dronning Margrethes Vej, Tjørnegårdskolen, Gadstrup Skole og børnehuset Troldhøj, og det bliver der nu gjort noget ved. De samme steder bliver der også efterisoleret, lige som gamle og udslidte rørinstallationer bliver skiftet på plejecentrene Bernadottegården og Kastaniehaven.

Det område, der vejer næsttungest i fremrykningen, er trafiksikkerhed. Cyklistpuljen, hvor der i forvejen var 15 millioner kroner, har således kunnet skrues op til 27 millioner kroner.

I trafikken er der pludselig udsigt til, at der kommer lysregulering i Ringstedgade i krydset med Rådmandshaven og Skovbogade med politigården, og der bliver brugt penge på flere andre trafiksikkerhedsprojekter, eksempelvis supercykelstien langs Københavnsvej, bedre afsætningsplads samt cykelparkering ved Viby Station og etableringen af mere cykelsti i Jyllinge. Og så behøver naturgenopretningsprojekter langs Gedebækrenden og Langvad Å heller ikke vente på at komme gennemført.

På forhånd havde borgmester Tomas Breddam (S) erklæret sig skeptisk i forhold til, at kommunen ville kunne fremrykke anlægsprojekter for et særligt stort beløb.

Det er nemlig en forudsætning, at projekterne ikke blot skal påbegyndes, men også gennemføres i år. Men de projekter, der nu bliver speedet op, vil efter forvaltningens vurdering kunne gennemføres, inden årets afrivningskalender når det sidste blad.

relaterede artikler

Budgetpartner: Byggeriet skal nok klare sig 27. marts 2020 kl. 14:07