Retten i Roskilde er ved at være nået til vejs ende i hvidvasksagen mod en holbækker og en roskildenser, der er tiltalt for at have kanaliseret over 40 millioner kroner, der stammer fra kriminalitet, ud af landet. Foto: Jesper From

Anklager: Hvidvask skal koste tre et halvt års fængsel

Selv om deres roller var forskellige, bør den 38-årige roskildenser og den 27-årige holbækker, der er tiltalt for i fællesskab at have hvidvasket mere end 40 millioner kroner, idømmes samme straf.

Det mener specialanklager Karen Moestrup Jensen, som på anklagemyndighedens vegne har ført sagen imod de to mænd, som ejede i alt tre selskaber, som efter alt at dømme indgik i et netværk af virksomheder, hvis eneste formål var at kanalisere sorte penge til et polsk selskab, Baltik Biziness Group, som havde en dansk stråmand som direktør.