Jonas Drewsen døde på en sti, 20-20 meter fra sit hjem på Stoustrædet i Gundsømagle. Der bliver afsagt dom i sagen torsdag den 26. august, hvor det for to af de tiltalte står mellem en dom for drab eller grov vold med døden til følge. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Anklager: De måtte vide at knivstikkene kunne dræbe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager: De måtte vide at knivstikkene kunne dræbe

Roskilde - 20. august 2021 kl. 16:57 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er ingen tvivl om, at det var knivstikkene fra den tiltalte 26-årige mand, der slog Jonas Drewsen ihjel 17. september sidste år.

Der er i det hele taget ikke tvivl om, hvad der skete forud for, under og efter det dødelige overfald på den 31-årige førtidspensionist.

Men var det drab eller grov vold med døden til følge? Vidste de tiltalte, at de risikerede at slå Jonas Drewsen ihjel, eller var der "bare" tale om en lag tæsk?

Det spørgsmål kommer der svar på, når retten næste gang bliver sat i sagen på torsdag.

Huggede løs Sagens procedure blev afsluttet fredag. Her var anklager Anja Lund Liin ikke i tvivl om, at den 26-årige hovedmand i overfaldet og hans dengang 17-årige medgerningsmand bør dømmes for drab.

De tiltalte har forklaret, at de bare skulle give Jonas Drewsen en røvfuld. Det kan godt være, men de måtte som minimum have indset, at det kunne ende meget værre, når man som den tiltalte "igen og igen hugger løs mod en værgeløs mand", så kniven går til skæftet, endda i to omgange.

- Så gør man det efter min helt klare overbevisning i den hensigt at dræbe. Hvis ikke må man som minimum gøre det med viden om, at der er overhængende risiko for, at han kan dø af det, sagde anklageren.

I modstrid med alt Det er en i dag 17-årig mands skyld, der umiddelbart hersker størst usikkerhed om.

Kun den 26-årige førte kniven, mens den anden fulgte med og slog Jonas Drewsen en håndfuld gange. Alligevel er han også han skyldig i drab, mener anklageren.

Godt nok var det ikke planlagt at slå Jonas Drewsen ihjel, og heller ikke at der skulle være en kniv involveret. Anklageren tror dog ikke et sekund på hans forklaring om, at han slet ikke så kniven. Eller at ikke så, Jonas Drewsen blødte voldsomt, før det hele var overstået.

- Den forklaring er i så voldsom modstrid med alt, hvad vi ellers har hørt i denne sag, og derfor beder jeg retten tilsidesætte den som, hvad den åbenlyst er, nemlig utroværdig, sagde specialanklager Anja Lund Liin.

Ifølge hende giver det ikke mening, at han ikke skulle have set kniven, fra den blev trukket, lige efter de gik ind ad døren til Jonas Drewsen, og til de flygtede i den 26-åriges bil. Vel at mærke efter at have overfaldt Jonas Drewsen over to omgange og jagtet ham gennem hans stue og ud på den sti, hvor han blev slået ihjel af knivstikkene. Her måtte han vide, at der var en kniv med i spillet.

- Til trods for den viden gør han intet for at stoppe det eller trække sig. Tværtimod fortsætter han ufortrødent sin egen voldsudøvelse mod den mere og mere afkræftede og hjælpeløse Jonas, sagde anklageren.

Det virker søgt Det er den 17-åriges forsvarer, Thomas Fogt, mildest talt uenig i. Han finder det også lidt søgt, når anklageren mener, at den tiltalte må have set kniven og burde have reageret.

Det hele foregik med høj puls og på så kort tid, at selv hvis han så kniven, var det umuligt for ham at tage afstand fra det eller stoppe den 26-årige i løbet af de 10-15 sekunder, hvor de fatale knivstik faldt.

Forsvareren mener på ingen måde, det lå i kortene, hvad der skulle ske. Havde den drabstiltalte vidst det, var han aldrig gået med.

Det begrunder Thomas Fogt med, at hans klient er tiltalt i en anden voldssag for en lignende strafaktion, hvor det netop slås fast, at han modsatte sig brugen af våben og ville klare det med næverne. Han erkender derfor kun at have begået vold.

Den dag, Jonas blev dræbt, var han samme morgen blev idømt en betinget dom i en tredje voldssag. Han havde også fødselsdag og festede med vennerne, da aftalen om at tage til Gundsømagle kom i stand over Snapchat i løbet af eftermiddagen. Også det tyder ifølge forsvareren på, at han ikke vidste, hvad han gik ind til.

I egen bil Det korte og hektiske forløb spiller også en afgørende rolle for den 26-åriges forsvarer, Peter Secher. Han lagde defensivt ud med at rose anklagerens procedure og tale om, hvor forfærdelig en sag, det er.

Hans klient erkender vold med døden til følge, som i sig selv giver en lang fængselsstraf, men ikke drab. Nuancerne ligger i, hvad den tiltalte havde til hensigt og tænkte i situationen.

- De tanker, han skulle have gjort sig, er mens adrenalinen pumper i ganske få sekunder, mens kampen pågår. Det er noget andet at overveje mulighederne, når man sidder som anklager, end når man er i situationen, sagde forsvareren.

Han mener ikke, at gerningsmændene kunne vide i situationen, hvor galt det stod til med Jonas. Dels fordi det gik så hurtigt, og fordi Jonas stadig var ved bevidsthed, da hans kæreste og et andet vidne fandt ham på stien.

Forsvareren fortalte også, at gerningsmanden selv fortryder bitterligt, og at det ikke var et planlagt drab. Det ser han blandt andet bevis for, idet den 26-årige kørte i sin egen bil hjem til Jonas Drewsen. Det slipper man måske af sted med, hvis man uddeler tæsk.

- Man kan ikke slippe væk fra et drab i egen bil. Umuligt, sagde forsvareren.

Den tredje mand Den tredje tiltalte er en 17-årig mand, der deltog i overfaldet på Jonas Drewsen ved at ringe på døren og tjekke, at de havde fat i den rigtige.

Han sad i bilen, mens overfaldet stod på og kunne derfor ikke vide, hvordan det udviklede sig. Han gik heller ikke ind til det med den viden, at det kunne ende så galt.

Han vidste dog, at der skulle uddeles tæsk, og at det ikke ville gå stille for sig. Derfor vil anklageren have ham dømt for medvirken til vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Hun mener, den unge mand kunne indse, at afstraffelsen af Jonas Drewsen kunne blive hårdere end et par knytnæver. Det burde han, fordi der blev indkøbt handsker og masker, telefonerne skulle sættes på flytilstand, og der blev pisket en stemning op.

- Allerede her skal alle alarmklokker ringe. Sådan noget her gør man ikke, fordi man skal ud at stikke to lussinger, sagde Anja Lund Liin.

»Klar overfortolkning« Det mener den unge mands forsvarer er skudt ved siden af. Han mener, anklagen hviler på det tragiske udfald, sagen fik, og ikke hvad den unge mand gjorde eller gik ind til.

- Jeg synes, det beror på en klar overfortolkning af, hvad en ustraffet 16-årig skal kunne tænke sig til, da han sætter sig ind i denne her bil, sagde forsvarer Thomas Philip, som på sin klients vegne tilstår medvirken til vold efter den milde voldsparagraf.

Han påpeger, at den 17-årige hele vejen igennem har udtalt sig i overensstemmelse med sagens fakta.

På den skæbnesvangre aften var han en dreng i festligt lag til sin vens fødselsdag. Han blev revet med snakken om, at der skulle uddeles nogle slag til en person, der skulle have forgrebet sig på kvinder - hvad der i dag fremstår som ubegrundede rygter.

- Jeg tror ikke et sekund på, at han har været klar over eller har været i stand til at forestille sig, hvad det her skulle udvikle sig til, sagde Thomas Philip.

Der bliver fældet dom i sagen torsdag den 26. august.

relaterede artikler