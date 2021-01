Se billedserie Duebrødre Hospital burde fredes, når det er sket med Husarstalden - der i øvrigt vil være meget bedre til formidlingscenter, mener Per Steenholdt. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Anker afslag på fredning af Duebrødre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anker afslag på fredning af Duebrødre

Roskilde - 11. januar 2021 kl. 10:10 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Lokalhistorikeren Per Steenholdt, der af Slots- og Naturstyrelsen har fået Nej til sit forslag om fredning af Duebrødre Hospital på Stændertorvet, har besluttet at anke denne afgørelse.

Læs også: Ingen fredning af Duebrødre Hospital

Begrundelsen var, at bygningen har undergået en ret gennemgribende ombygning i det indre, så der ikke er tilstrækkelige indre som ydre fredningsværdier til stede.

- Men dette argument virker overraskende, når man ser på formålet med loven, som det er formuleret i loven. Formålet er her værne om ældre bygninger af 'arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi'. Disse værdier er stadig i meget høj grad til stede på trods af de bygningsmæssige ændringer, især hvis man medtænker placering i forhold til Domkirke, forklarer Per Steenholdt.

Varetages af kommunen

Steenholdt henviser til, at Slots-og Kulturstyrelsen anerkender de bevaringsmæssige værdier, idet man understreger: "At der er tale om en markant og absolut bevaringsværdig bygning med tilhørende mure", men mener, at det vil blive varetaget omhyggeligt af Roskilde Kommune.

- Her synes man at overse bemærkningerne i Bygningsfredningslovens §1 stk. 2, hvor man kommer ind på administration af loven og den funktion, en bygning bør have.

- Roskilde Kommune vil jo netop, med de aktuelle planer om at omdanne loftet til formidlingscenter, ændre bygningens funktion til noget, der ikke værner om bygningen, men kræver en større ombygning af både det ydre og indre for at give let og bekvem adgang for omkring 200.000 besøgende årligt.

- Uden en fredning kan Roskilde Kommune gennemføre alle de bygningsændringer de ønsker, uden at fredningsmyndigheder formelt kan gøre indsigelser.

Jeg ønsker ikke på nogen måde at forsinke eller forhindre, at der etableres et formidlings- eller besøgscenter i Roskilde Domkirkes umiddelbare nærhed, men det bør ikke ske på en måde, der skæmmer en bygning tegnet af kirkens daværende arkitekt i 1878 netop for at være en passende nabo, argumenterer Steenholdt.

- Hvis man ikke kan efterkomme ønsket om fredning af Duebrødre Hospital, så ydre bygningsmæssige ændringer bringes under andre myndigheders kontrol, bør man pege på en bedre løsning.

Brug Husarstalden

Per Steenholdt peger her på Husarstalden ved hjørnet af Palæstræde og Skt. Ols Gade. Samtidig mener han, at afgørelsen omkring Duebrødre Hospital er overraskende, når man sammenligner med udviklingen omkring denne bygning, der ligger i samme område.

- Denne stald er meget forandret i såvel det ydre som det indre. Oprindeligt var bindingsværket ikke synligt, det blev det formentlig først i forbindelse med renovering 1924. Det indre blev totalt forandret i 1932, da den gamle bygning blev indrettet af arkitekten Magdahl Nielsen til 14 garager og malerværksted.

- Husarstalden blev faktisk allerede i 1982 af det særlige bygningstilsyn (Fredningsstyrelsen) godkendt til udstilling, og der blev foretaget endnu en ombygning af det indre.

- Hvis man ministeriets side gjorde Roskilde Kommune opmærksom på, at man ville tillade, at denne bygning blev indrettet til et kommende formidlingscenter på betingelse af, at bygningens ydre ikke blev forringet, ville årsagen til, at jeg har rejst sagen, formentlig bortfalde, fortæller Per Steenholdt.