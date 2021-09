Politiet havde travlt i Roskilde natten til søndag. Foto: Kim Rasmussen

Anholdt blev befriet fra patruljevogn og stak af iført håndjern

Roskilde - 20. september 2021 kl. 14:35

Der er kommet gang i nattelivet igen, og det fik politiet for alvor at mærke natten til søndag, hvor en episode foran et diskotek i Roskilde udviklede sig så meget, at det endte med, at tre unge mænd blev anholdt.

Det hele begyndte med, at politiet klokken et om natten fik en anmeldelse om, at flere personer var røget i totterne på hinanden på gaden tæt ved et diskotek i Jernbanegade. Flere patruljer blev sendt til området, hvor en 24-årig mand fra Solrød Strand kunne fortælle, at han var blevet slået i hovedet af en mand efter et skænderi.

Gerningsmanden viste sig at være en 21-årig mand fra Hvidovre, som blev sigtet for vold og anholdt. Han fik håndjern på og anbragt i en patruljebil, indtil transport til politistationen kunne ske.

Mens betjentene forsøgte at skabe ro på stedet, så en 23-årig mand fra Roskilde sit snit til at åbne døren til patruljebilen, så den 21-årige kunne stikke af til fods, selv om han stadig var iført håndjern. Politiet fik dog indhentet ham, og den 23-årige blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at befri en anholdt og råbe ukvemsord ad politiet.

Midt i uroen valgte en 22-årig mand fra Gadstrup at give sin mening højlydt til kende om politiet, så hans optræden endte med en anholdelse og en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Den 22-årige havde også haft svært ved at huske egen identitet korrekt, så han blev også sigtet for overtrædelse af retsplejeloven i den anledning.

Alle tre anholdte blev transporteret til politistationen i Roskilde, hvor de blev anbragt i detentionen til afrusning, inden de kunne afhøres til deres sager. De blev alle senere løsladt, men kan dog forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.