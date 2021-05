Anerkendelse til lokale velfærdstalenter

Jeanette Eilenberg og Kenneth Erik Johansen er blevet hædret i dag. Foto: FOA

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 15:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Lige som erhvervslivet har sine priser, uddeler FOA Ungdom og Pensam også priser til nogle af de mennesker, der yder en bemærkelsesværdig indsats velfærdsområderne.

100 personer hædres. Normalt ville det ske under festlige omstændigheder med alle prismodtagerne samlet på Christiansborg, men i år - lige som sidste år - foregik uddelingen torsdag eftermiddag virtuelt. Det tager dog intet fra de priser, som blandt andet blev tildelt Jeanette Eilenberg og Kenneth Erik Johansen.

Jeanette Eilenberg er sosu-assistent i kommunens akutpleje og rehabilitering. Hun er kun 26 år, men er kikke desto mindre en, som alle kollegerne går til, hvis de har brug for et råd, en snak eller en hjælpende hånd. Hun er også eminent til at få borgerne til at opnå deres mål, samtidig med at hun altid holder stemningen høj. For det er hun nu blevet hædret.

Det samme er Kenneth Erik Johansen, som blev indstillet til prisen af ikke færre end fem kolleger i Roskilde Brandvæsen. Han tildeles prisen ikke mindst for sin utrættelige indsats for brandkadetterne, som han har stået for uddannelsen af igennem de seneste 10 år. Ifølge indstillingerne er det et arbejde, der til tider kan være utaknemmeligt og udfordrende, men Kenneth Erik Johansen klør på og sørger år efter år for, at de unge deltagere kommer igennem forløbet, som udvikler dem mentalt, fysisk og personligt. Under corona var arbejdet været udfordret, men Kenneth Erik Johansen har gennem kreativitet og nytænkning været i stand til at fastholde de unge i online-undervisning med opgaver, bankospil, skattejagt mm.

Han arbejder frivilligt otte-ti timer om ugen med de unge, også i weekenden, og han sparer ikke sig selv. Når man som brandmand skal lære at bjærge en person, der var gået gennem isen, foregår det oftest med en dukke, men denne vinter sprang Kenneth Erik Johansen selv i det iskolde vand, så brandkadetterne fik den mest realistiske øvelse. For det - og for sin imødekommenhed over for alle - er han nu blevet hædret som velfærdstalent.