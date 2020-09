Social- og indenrigsminister Astrid Krag (siddende yderst th) besøgte Lær for Livets sommerklub i Roskilde og talte med de unge deltagere.

Anbragte unge gav ministeren klar besked

Lær for Livets sommerklub i Roskilde for anbragte børn og unge fik besøg af social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), som fik mulighed for at tale med børnene om, hvad der skal til for at bedre vilkår for anbragte børn. De unge havde meget på hjerte og vigtige budskaber til ministeren. Der blev talt om fordomme overfor plejebørn, og hvordan det føles at blive mødt med lave forventninger på grund af sin baggrund.

Michael på 18 år havde en klar besked til ministeren: - Jeg er træt af, at sagsbehandleren og andre fra kommunen altid skal starte med at spørge til hele min historie. Alt det står allerede i deres papirer - dem kan de læse, før vi mødes. Jeg vil hellere tale om, hvad der skal ske fremadrettet. Om mine planer og det, jeg gerne vil opnå. Historien kan vi ikke ændre på, så lad os fokusere på fremtiden.

»Learning Club« er Lær for Livets sommerklub, som opstod i forsommeren for at give et ekstra fagligt og socialt boost til børn og unge i programmet efter mange ugers hjemmeundervisning og social isolation i foråret. I klubben i Roskilde er der børn og unge mellem 13 og 18 år, som alle er anbragt i plejefamilie eller på institution.

- Vi skal have en lovgivning, der sikrer, at vi tidligere og bedre hjælper udsatte børn. Det arbejde er regeringen i gang med, og derfor er jeg ekstra glad for, at de unge fra Lær for Livet ville dele deres viden og erfaring med at være anbragt med mig. De er de rigtige eksperter, og vi skal have børnenes egne stemmer tydeligere frem, siger Astrid Krag.