Se billedserie Fjernvarmen kan være på vej til fire byer uden for Roskilde. Nye screeninger viser, at det økonomisk kan betale sig med anlæg i Vindinge, Gadstrup, Viby og Jyllinge. Foto: Lars Kimer

Analyse: Fjernvarme kan betale sig i fire omegnsbyer

Roskilde - 27. august 2021 kl. 06:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I 2035 har Roskilde Kommunen et mål om, at al individuel opvarmning af bygninger skal være CO2-neutral. Det mål betyder, at der i en længere periode er blevet arbejdet med at konvertere »gasbyer« til fjernvarme. Og den første screening viser nu, at det økonomisk kan betale sig at se på en konvertering af områder i Vindinge, Gadstrup, Viby og Jyllinge.

Både i Vindinge og i Viby Øst er næste skridt allerede taget. Det er nemlig, at Fors i samarbejde med kommunen skal lave analyser, som skal føre til konkrete projektforslag. Analyserne af Jyllinge og Gadstrup ventes sat i gang i 2022.

Det er ifølge formanden for klima- og miljøudvalget alt for tidligt at tale om, hvornår der eventuelt bliver påbegyndt konkret etablering af fjernvarme i de fire områder.

- Nu skal vi først se de konkrete analyser. Men det er klart, at målet er CO2-neutralitet, og så er det en vej, vi skal gå ned ad, siger Karim Arfaoui (S).

Konkurrencedygtig? Er fjernvarmeprojekterne blevet mere konkurrencedygtige? Det har jo længe været en udfordring, at naturgassen - som mange skal konvertere fra - er så billig. Det problem er løst ved, at man fra statens side har sagt god for, at screeningerne ikke længere skal sammenlignes med naturgas - fordi naturgassen ikke skal være en mulighed i 2035.

- Det har ikke rigtig givet mening at lave den sammenligning, fordi naturgassen jo ikke er noget, man skal konkurrere med, når fjernvarmeprojekterne bliver til noget, siger Karim Arfaoui.

Dermed bliver fjernvarmen sammenlignet med den varmekilde, som i øjeblikket vinder frem, nemlig individuelle varmepumper.

Store varmepumper Her kunne erstatningen ifølge Karim Arfaoui være store fælles varmepumper.

- Der er nogle støjgener ved de individuelle pumper. Dem vil vi kunne eliminere. Og vi vil formentlig også få en bedre varmeøkonomi ud af det. Det er klart, at vi ikke skal have rør fra Argo til hverken Viby eller Jyllinge. Vindinge kunne godt ende med affaldsvarme fra Argo, siger han.

Vindinge og Gadstrup I Vindinge er det tanken at forbinde det område af byen, som i dag er på gasdrevet fjernvarme, med fjernvarmenettet i Roskilde.

I Gadstrup ses der på området omkring skolen og hallen som et samlet område, hvor man kan etablere lokalt produceret fjernvarme. Projektet i Gadstrup afhænger dog i høj grad af, hvor stor en lokal tilslutning man kan opnå.

Slut med tilskud Når et byområde bliver godkendt til fjernvarme, kan borgerne ikke længere opnå statsligt tilskud til individuelle varmepumper. Dette hænger sammen med, at de statslige puljer er tænkt til at støtte den grønne omstilling i områder, der ikke kan nås med fjernvarmen.