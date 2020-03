»Amtet« er mere populært end Katedralskolen

Sidste år delte de den position med Roskilde Katedralskole, da begge fik 514 ansøgere, men i år har Katedralen »kun« fået 477 ansøgere. Det betyder, at Roskilde Gymnasium nu får 33 procent flere ansøgere end storebror på Holbækvej.

Det kan have mange årsager, mener rektor Henrik Nevers.

- Jeg glæder mig bare over, at der er så mange, der gerne vil være en del af vores fællesskab, og jeg ser det som et stort skulderklap til os på skolen, siger han.