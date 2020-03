Amok i Netto: Slået og spyttet på da han påtalte at anden kunde stod for tæt

Klokken 17.34 anmeldte en 40-årig mand, at han havde været udsat for vold, efter en uoverensstemmelse med en anden mandlig kunde, da de stod i køen i Netto på Københavnsvej. Den 40-årige havde påtalt, at han syntes, den anden kunde stod for tæt på ham, hvilket manden var blevet fortørnet over og havde optrådt truende over for den 40-årige.