Amerikansk musiker går i karantæne for at spille i Danmark

Nu er koncerter med udenlandske musikere lidt af et særsyn i disse coronatider, og det har da heller ikke været uden udfordringer at få amerikaneren på scenen dette efterår. Chuck Brodsky har selv haft sine overvejelser, men har besluttet, at han spiller sine planlagte koncerter i Danmark på trods af usikre tider i sit hjemland, og på trods af de Covid-19-restriktioner, der gør det mere besværligt end sædvanligt at komme til Danmark.

»Jeg har tilbragt meget tid i Danmark gennem årene, og jeg stoler på, at jeg vil være (og føle mig) sikker der. Når jeg lander, bliver jeg testet i lufthavnen. Min danske bookingagent har elskværdigt inviteret mig til at bo hos sig, for at jeg kan være i karantæne i 72 timer, mens jeg venter på resultaterne. Bortset fra chancen for at tjene lidt er dette også en mulighed for mig for at få en kort, men dyrebar smagsprøve af, hvordan livet var i »gamle dage«. Det kan muligvis blive den sidste smagsprøve, jeg får i meget, meget lang tid. Så jeg tager af sted. Det bliver jeg nødt til. En sidste tour. For gamle dages skyld. Og når jeg kommer hjem, putter jeg mig selv i karantæne.«