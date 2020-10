Ambulancefolk ville hjælpe syg mand i bil - i stedet måtte de tilkalde politiet

Ambulancepersonalet ville se, om manden havde det godt, og opdagede, at manden ikke var syg, men påvirket af narko. De kontaktede derfor politiet, der sendte en patrulje til stedet. Føreren viste sig at være en 24-årig mand fra Ringsted, som i mellemtiden var vågnet op og kunne foretage en narkometertest. Den viste, at han havde indtaget kokain og GHB, så han blev anholdt og sigtet for narkokørsel.