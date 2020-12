Alvorlig ulykke: Hestehale viklet ind i roterende snegl

Kvinden var ved at støvsuge under en maskine, som fylder fugemasse på poser, da sneglen fik fat i hendes hestehale, som satte sig fast. Politi og ambulance kørte til virksomheden i Erhvervsparken, hvorefter kvinden blev kørt til behandling, og hun blev senere på morgenen meldt uden for livsfare.