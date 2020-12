Alting faldt på plads for Malene da hun mødte en bedemand til en fest

Det er de færreste, der får et karriereskifte ud af at møde en bedemand til en fest eller finder et butikslokale i forbindelse med en bisættelse. Men alt det er sket for Malene Tappert, som i november åbnede Den lille Begravelsesbutik på Køgevej i rundkørslen ved Roskilde Station. Og navnet passer i den grad på butikken, for hun tager imod kunderne i et lille lokale på få kvadratmeter.