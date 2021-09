Send til din ven. X Artiklen: Alternativets spidskandidat til byrådet: Jeg går rundt og ser efter vilde haver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternativets spidskandidat til byrådet: Jeg går rundt og ser efter vilde haver

Roskilde - 18. september 2021 kl. 06:48 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Jeg vil gå og cykle rundt for at se efter 'vilde haver'. Når jeg så finder en af dem, ringer jeg på, for her er måske en potentiel vælger for os.

Sådan beskriver Alternativets nye spidskandidat til Roskilde Byråd, Lene Bjerrum, en af de metoder, som hun vil bruge i den kommende valgkamp.

- Vi er jo ikke noget velhavende parti, der kan bruge mange penge på valgkamp - så også på det punkt må vi bruge alternative metoder, forklarer hun.

Hendes hovedpunkter op til valget er:

- Roskilde skal sikre større omsorg for mennesker, naturen og klimaet. Vi skal give plads for visionerne og lade ideerne spire, fremfor at lade 'regnedrengene' bestemme det hele. For de skærer bare ned på både børneinstitutioner, skoler og ældrepleje, og den logik kan vi ikke fortsætte med, mener Lene Bjerrum.

- For mig er det helt essentielt, at vi stopper med denne endimensionale politik og lader andre hensyn end økonomi spille ind.

Sørgelig udvikling

- Da jeg gik på seminariet i Ribe for efterhånden mange år siden, var Roskilde kendt for at have et af landets bedste skolevæsener. Men sådan er det desværre ikke mere efter mange års besparelser, og det er en sørgelig udvikling.

- Jeg vil gøre op med denne 'neskærings-logik', som har fået lov til at husere. Det gælder på alle områder i kommunen.

- Fremfor at lade administrationen bestemme det hele, skal de folkevalgte sørge for at tage magten tilbage og sørge for bedre omsorg, lyder et af hendes slogan.

Et andet hovedpunkt for Lene Bjerrum er, at de besparelser der hentes ved kasse 1, bliver meget dyrere, når regningen senere kommer ved kasse 3.

Hun henviser f.eks. til, at børn med indlærings-problemer ikke i tide får den nødvendige special-undervisning - og så ender det i stedet med, at de kommer til at fungere meget dårligere og skal anbringes på dyre døgninstitutioner.

Denne udvikling har i Roskilde på forholdsvis få år kostet langt flere penge end Roskildes nye og dyrere svømmehal, som kun er en engangs-udgift.

- Vi ser samme system på den dårlige vedligeholdelse af skoler og andre bygninger, som i sidste ende bliver langt dyrere, end hvis man havde lavet det i tide.

Sammen med Enhedslisten

Ved sidste kommunevalg i Roskilde var Alternativet i valgforbund med Enhedslisten og Socialdemokratiet. Partiet fik lige nøjagtig ikke stemmer nok til et mandat i byrådet, og i stedet fik S en ekstra plads.

- Når vi nu ser, hvordan Socialdemokratiet har brugt sine mange stemmer fra sidste gang til nedskæringer på både unge og ældre, så ville vi ikke være sammen med dem mere.

- Enhedslsiten er det eneste parti i byrådet, der har stemt imod de uholdbare besparelser. Derfor har vi denne gang indgået et valgsamarbjde med dem - og de var så i forvejen gået sammen med SF, fortæller Lene Bjerrum.

Hun håber, at samarbejdet denne gang kan være med til at give en plads i Roskilde Byråd, trods de problemer, som partiet har haft på Christiansborg.

- Jeg er håber, at vælgerne godt kan gennemskue, hvad vi står for i Roskilde og gerne vil støtte det. Vores opgave skal være at inspirere og give folk håb tilbage om et bedre liv, siger hun.

Blå bog

Navn: Lene Bjerrum

Født 1969 i Glostrup.

Vokset op i Esbjerg, hvor faderen startede et snedkerværksted sammen med sin bror.

Gennemførte folkeskolen og gymnasiet i Esbjerg.

1991 Rejste hun til Nørrebro og studerede teologi på Københavns Universitet, men fandt ud af, at det ikke var noget for hende.

Tog tilbage til Vestjylland og gik på seminaret i Ribe, hvor hun bl.a. havde Anders Dahl Nielsen i idræt.

Kom igen til Sjælland og fik arbejde på Lynghøjskolen i Roskilde, mens hun boede i Vanløse.

Arbejdede så 10 år på en folkeskole i Glstrup, før hun igen kom til Lynghøjskolen, hvor hun syntes, der var bedre udfoldelsesmuligheder.

2011 flyttede blev hun gift med en roskildenser og og flyttede til Roskilde.

Har altid været meget politisk interesseret, men fandt sig ikke tilrette i noget parti, før hun i 2019 gik ind i Alternativet.

Er nu opstillet som spidskandidat for Alternativet ved valget til Roskilde Byråd i november.