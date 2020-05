Altankoncert udløste bøder til 10 personer

Meningen var at skabe liv og glæde for beboerne, men i stedet endte det med, at politiet udskrev bøder til 10 personer for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, da der fredag eftermiddag var »altankoncert« i en boligafdeling i Roskilde.

Beboerformand Michael Christensen havde ellers ringet til politiet på forhånd for at være på den sikre side, men måtte erkende, at det ikke var nok.

Vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at altankoncerten bliver betragtet som et offentligt arrangement, fordi området ikke var tilstrækkeligt afspærret, og dermed var overtrædelsen en realitet, da der var mere end 10 personer forsamlet. Samtidig er det blevet indskærpet over for politikredsene fra den øverste ledelse, at det er slut med at påtale og advare, men at der skal gives bøder i disse situationer.