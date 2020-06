Se billedserie Camilla Tiedt Frith (th) og Lene Bech Christophersen fra Kor Kor sang igen for, ligesom de også gjorde til Alsang i Roskildes forrige livestreamede arrangement den 4. maj. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Alsang vendte tilbage under åben himmel

Roskilde - 05. juni 2020 kl. 16:30 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik godt sidste gang, og så kunne man lige så godt gøre det igen. For en måned siden gik dele af Roskildes kulturliv sammen om et alsang-arrangement den 4. maj, der oprindeligt skulle have været holdt på Stændertorvet, men i stedet endte med at blive livestreamet på Facebook fra Roskilde Festival Højskole.

Ved den lejlighed sang over 1000 med hjemme foran skærmene, og så besluttede arrangørerne at gentage successen grundlovsdag. Besætningen var næsten den samme: Camilla Tiedt Frith sang for sammen med Lene Bech Christophersen fra KorKor, mens Sofie Buch Hoyer fra Roskilde Festival Højskole på guitar og Martin Gerup fra KorKor på piano sørgede for akkompagnementet, og INSP! Media stod for den tekniske del. Stedet var til gengæld nyt, så denne gang var det bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek, der udgjorde scenen i stedet for festivalhøjskolens orange sal.

Af de otte sange var de tre udvalgt af brugerne på Alsang i Roskildes facebookside, som gerne ville høre »Danmark, dit indre ocean«, »I Danmark er jeg født« og »Frit land«. De fem øvrige sange var »Når lyset bryder frem«, »Jeg ser de bøgelyse øer«, »De smukke unge mennesker«, »Danmark, nu blunder den lyse nat« og »Noget om billigrejser« (Jorden drejer om sin akse). Sidstnævnte blev fremført af dagens gæstemusiker, harmonikaspilleren Lars Grand.

Borgmester Tomas Breddam bidrag undervejs med en kort grundlovstale, hvor han kom ind på ugens mest omtalte episode: Hjemsendelsen af 1.g'erne på Roskilde Katedralskole, efter at seks elever var blevet smittet med Covid-19 efter en tur til Sverige. Han gentog sine tidligere udtalelser om, at det var dumt gjort, men opfordrede igen til, at man holdt sig fra at udskamme nogen, og så en sammenhæng mellem de unges tur og de store forsamlinger af unge i Folkeparken og Byparken i dagene omkring Kristi himmelfartsdag.

Tomas Breddam sagde, at han ville holde et møde i næste uge med byens rektorer for at finde på måder, hvorpå de unge kan mødes under mere sikre former og opfordrede desuden forældrene til hjælpe i den forbindelse ved for eksempel at lægge hus til mindre fester.

