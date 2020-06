På Sct. Jørgensbjerg Plejecenter ser beboerne frem til at synge sammen grundlovsdag. Foto: Sct. Jørgensbjerg Plejecenter

Send til din ven. X Artiklen: Alsang vækker glæde på plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alsang vækker glæde på plejecenter

Roskilde - 03. juni 2020 kl. 19:08 Af Stine Blegvad, ROMU Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fredag den 5. juni, når klokken bliver lidt i tre, bevæger 84-årige Else Jakobsen fra sin stue ned til fællesrummet på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter i Roskilde. Øjnene vil være rettet mod en interaktiv storskærm, og måske skal stemmen lige rømmes. Så er hun klar til at synge.

Læs også: Gårdmusikant kom på overarbejde i coronatid

- Eller brumme, som man siger, griner hun.

Sammen med de andre beboere på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter deltager Else Jakobsen i Alsang i Roskilde, som flere kulturaktører i Roskilde Kommune har været med til at stable på benene. Initiativet har fokus på at nå ud til kommunens særligt udsatte, der fortsat må isolere sig i et vist omfang.

Og den venlige tanke bliver taget godt imod hos Else Jakobsen:

- Det er jeg da glad for. Man kan godt sige, at det er lidt trist at sidde så meget på sin stue og ikke komme ud. Det er jo rart, at der bliver passet så godt på os. Men det er da også hårdt, fortæller Else Jakobsen, der i sidste uge så sin yngste datter for første gang i mere end tre måneder.

Fokus på sang og musik Også centerleder Mette Otkjær glæder sig over arrangementet.

- Mange af de ældre er fra en generation, hvor man gik op i at lære ting udenad. Derfor kan de sangene. Og hvis man har svært ved at huske, kan man altid huske sange. Så kan man være med og kan lige pludselig noget. Det skaber glæde, fællesskab og varme, siger Mette Otkjær.

Plejecentret har længe haft fokus på sang og musik. Og her i coronatiden er både personale og beboere efterhånden blevet dus med storskærmen, der blandt andet med Phillip Fabers morgensang er blevet et vindue ud til verden. Derfor er centret selvfølgelig også med på fredag. At det lige er på grundlovsdag, der arrangeres alsang, glæder Else Jakobsen. Det har altid været en særlig dag for hende.

- Min mand og jeg pakkede gerne børnene i bilen og tog ud i naturen. Det var ikke så tit, man lige havde en frieftermiddag, så det var noget, vi så frem til hvert år, fortæller hun.

Målet var ikke nødvendigvis et grundlovsarrangement. Dagen var til at nyde familien - og sang var altid på programmet.

- Jeg glæder mig til at opleve grundlovsdag her på centret. Jeg har kun boet her siden januar, så det har jeg ikke prøvet endnu, siger Else Jakobsen.

Danske sange hitter Fredagens alsang erstatter centrets sædvanlige fredagsbar med livemusik. Musikerne møder dog stadig op og vil stemme i med guitar og klaver så godt, de kan, og centrets aktivitetsmedarbejder vil sidde ved skærmen og synge med. Helst på dansk.

- Vores beboere er ikke så meget til de engelske sange. De vil rigtig gerne synge sange fra højskolesangbogen og til salmer, fortæller Mette Otkjær.

Det bliver der heldigvis masser af på fredag. Beboerne og alle andre kan glæde sig til sange af blandt andet Gnags, Kim Larsen og H.C. Andersen. Alsang i Roskilde foregår på grundlovsdag, fredag den 5. juni, klokken 15-16. Alle kan deltage via Facebook: www.facebook.com/alsang4000/