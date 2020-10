Medlemmer af coverbandet Gasoline deltager i fejringen af Kim Larsen, der sendes live på Facebook den 28. oktober fra Ragnarock. Derudover medvirker Roskilde Festival Højskoles kor, musikklasserne på Østervangsskolen og journalisten Erik Jensen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Alsang for tredje gang: Nye stemmer skal fejre Kim Larsen

Roskilde - 27. oktober 2020 kl. 16:16 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det begyndte som en nødløsning, men nu vil arrangørerne af Alsang i Roskilde for tredje gang i år have folk til at synge med hjemme foran skærmene. Idéen opstod, da corona lukkede landet i foråret, og en planlagt fejring af 75-året af Danmarks befrielse med alsang på Stændertorvet i Roskilde ikke kunne lade sig gøre. Men i stedet for at aflyse blev der tænkt i nye baner, og så blev den første »Alsang i Roskilde« sendt live fra Roskilde Festival Højskole via Facebook den 4. maj.

Det gik så godt, at det blev gentaget grundlovsdag, den 5. juni, denne gang fra Bibliotekshaven i Roskilde, og nu bliver det så til alle gode gange tre onsdag den 28. oktober med fejringen af Kim Larsen, som ville være fyldt 75 år den 23. oktober.

Men hvor det var korleder og musiklærer Camilla Tiedt Frith, som sang for i både maj og juni, overlader hun denne gang scenen til yngre kræfter, nemlig Roskilde Festival Højskoles kor og eleverne fra musikklasserne 8.m og 9.m på Østervangsskolen.

- Jeg vil gerne vise andre af byens musikaktører frem, siger hun.

Andre Larsen-sange Camilla Tiedt Frith kommer dog ikke til at være helt ude af billedet, for hun leder begge kor og har arrangeret sangene, som de unge skal synge.

Om fejringen Kim Larsen døde den 30. september 2018 og ville være fyldt 75 år den 23. oktober.

»Kim Larsen 75 år - Online fejring« finder sted onsdag 28. oktober kl. 19-20.30.

Begivenheden kan følges live på facebook-siden »Alsang i Roskilde«.

Bag arrangementet står Roskilde Synger, KorKor4000, Roskilde Bibliotekerne, Ragnarock og INSP! Media.

Arrangementet er støttet af Spil Dansk Roskilde. - Det har været virkelig sjovt at lære andre af Kim Larsens sange at kende. Jeg kendte mest hans nyere sange, siger 14-årige Andrea Degn Christophersen fra musikklassen 8.m.

Hun og de andre elever skal synge »Hjerter dame«, »Kloden drejer stille rundt« og »Pianomand«, og af dem kendte hun kun sidstnævnte i forvejen. Men efter at have øvet på sangene er hun også faldet for »Kloden drejer stille rundt«, der stammer fra Gasolin'-albummet »Efter endnu en dag« fra 1976.

Normalt synger hun kun sammen med sine klassekammerater, så det har også været nyt for hende at øve sammen med eleverne i 9.m.

Fan glæder sig Roskilde Festival Højskoles kor skal fremføre »Langebro«, »Blip-båt« og »Blå lanterne«, og specielt »Blip-båt« fremstår som et anderledes valg til et kor, fordi store dele af sangen mere består af snak end af sang.

- Jeg troede ellers, jeg kendte Kim Larsens sange, men jeg havde aldrig hørt »Blip-båt« før, siger Teodor Kondrup, som er med i festivalhøjskolens kor.

Han er erklæret Kim Larsen-fan og ser frem til at synge sangene onsdag aften fra Gasolin'-udstillingen på Ragnarock.

- Camilla kan noget med at sætte stemmer sammen. Hun har lavet et skidegodt arrangement til »Langebro«, så jeg glæder mig sygt meget, siger han.

Camilla Tiedt Frith sang for ved det første alsang-arrangement, der blev sendt live via Facebook fra Roskilde Festival Højskole den 4. maj i år. Foto: Thomas Olsen

Anekdoter om Larsen Kim Larsen-fejringen har været planlagt længe, og korene har øvet siden efter sommerferien, men Camilla Tiedt Frith er ikke blind for, at arrangementet kommer, netop som der er blevet skruet op for restriktionerne igen, og folk atter opfordres til at holde sig hjemme.

Udover korene vil medlemmer fra coverbandet Gasoline optræde med to sange, og imellem sangene vil journalisten Erik Jensen fra Politiken fortælle anekdoter om Kim Larsen.

Fejringen sendes live på facebook-siden »Alsang i Roskilde« fra klokken 19 til 20.30, hvor alle kan følge med ganske gratis.

Camilla Tiedt Frith var også i front grundlovsdag, da Alsang i Roskilde sendte fra Bibliotekshaven, men til Kim Larsen-fejringen nøjes hun med at være korleder og lader andre om sangen. Foto: Thomas Olsen

