Roskilde Museum er i fuld gang med at tage sig af mugnende genstande, men en del af historien kan gå tabt, siger Iben Jagd, vicedirektør for Romu. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Almindelige menneskers historie truet af skimmel

Museumskoncernen Romu har dog ikke overblik over, hvor omfattende skaderne er, men bruger nu ni måneder på at gennemgå magasinet, hvor de skadede genstande er opbevaret.

- Det tager noget tid, og det kan være svært at vurdere, hvad vi kan gøre ved det. Vi kan afrense genstandene fuldstændigt og flytte dem over i nogle forhold, hvor vi er sikre på, at problemet ikke opstår igen om 10 år, siger Iben Jagd, vicedirektør for Romu og leder af afdelingen for kulturarv.