Roerne Kasper Winther Jørgensen og Jakob Barsøe fra Roskilde Roklub har før kastet olympisk glans over Roskilde Havn, nu er havnen igen klar til at blive indtaget af op til 50 tidligere olympiske deltagere, og du kan være med. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Alle tilladelser på plads: Havnen klar til at blive olympisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle tilladelser på plads: Havnen klar til at blive olympisk

Roskilde - 12. maj 2018 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været med spænding i maven, at arrangørerne bag de Olympiske Dage i Roskilde har gået og forberedt begivenheden, hvor roskildenserne kan få sig en fantastisk dag på havnen og tilmed opleve og eventuelt dyste mod tidligere OL-deltagere fra Danmark, Sverige og Norge. Men nu er alle tilladelser givet, og arrangørerne kan arbejde hen imod at få alt til at klappe. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

- Vi har haft nogle udfordringer med terrorsikringen af arrangementet. Det har betydet, at vi har måtte droppe at bruge den store græsplæne foran Vikingeskibsmuseet, men vi er til stede på resten af havnen med en lang stribe af oplevelser. Det ville simpelthen være blevet for dyrt at skulle terrorsikre et større areal på havnen, siger næstformand i Olympisk Klub Danmark, René Nielsen.

Men udfordringerne skulle være løst, og nu går René Nielsen og glæder sig.

- Vi får besøg af ikke under 50 tidligere olympiske deltagere, som man kan møde og tale med, og vi får med vores fakkelløb skabt en forbindelse til det lokale idrætsliv. Men vi håber bare på, at rigtig mange lægger vejen forbi havnen for at få en olympisk oplevelse, siger han.

På havnen vil man kunne prøve flere forskellige idrætsgrene og forhåbentlig hygge sig i det gode vejr med en skøn blanding af olympiske deltagere fra de tre nordiske lande.

relaterede artikler

Stor olympisk begivenhed kommer til Roskilde 28. december 2017 kl. 12:25