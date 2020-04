Mindst én beboer på Plejecenter Trekroner er død af covid-19, men flere andre nylige dødsfald kan være forårsaget af den frygtede virus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Alle retningslinjer fulgt på Covid-19-ramt plejecenter

Roskilde - 01. april 2020 kl. 12:33 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

11 personer - fire beboere og syv medarbejdere - på Plejecenter Trekroner er blevet testet positive for Covid-19. Mindst én beboer fra plejecentret er død på sygehuset som følge af Covid-19, men andre nylige dødsfald på plejecentret mistænkes også for at stamme fra coronasmitte. Hvor mange det drejer sig om, oplyser kommunen ikke.

Det har fået Roskilde Kommune til efter samråd med Region Sjælland at teste samtlige beboere og samtlige medarbejdere på Plejecenter Trekroner.

- Situationen på Trekroner Plejecenter er alvorlig og meget trist. Jeg følger den tæt. Selv om vi fra starten af marts har haft stor opmærksomhed på at undgå smittespredning, især på plejecentre, er coronavirus jo desværre ekstrem smitsom. Vi gør vores bedste og følger alle vejledninger fra sundhedsmyndighederne, og jeg oplever, at medarbejderne går til opgaven med stærk faglighed og stor omsorg, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Kommunen er i tæt dialog med Region Sjælland om at inddæmme smitten. Smittede medarbejdere er sendt hjem indtil videre, men flere kan følge, når resultaterne af de sidste 74 medarbejdere foreligger, formentlig torsdag. De beboere, der har vist sig at være positive, er isoleret efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

På de sociale medier er det kommet frem, at Plejecenter Trekroner allerede den 16. marts konstaterede, at to beboere var Covid-19-positive. Det kan Mette Heidemann, direktør for social, job og sundhed i Roskilde Kommune, imidlertid ikke bekræfte.

- Men vi har været meget opmærksomme på Plejecenter Trekroner helt fra starten og fulgt den teststrategi, der har været, og det har været lidt af en udfordring, fordi den har skiftet fra dag til dag. Først i fredags fik vi Region Sjælland til at køre ud og teste. Indtil da var beskeden, at hvis der var nogen mistanke, måtte man komme til sygehuset og blive testet, og i nogle tilfælde har vi syntes, at det var voldsomt for et ældre og svagt menneske at blive kørt på sygehuset for at blive testet. Det har regionen heldigvis lyttet til. Vi asfalterer vejen, efterhånden som vi kører på den, siger Mette Heidemann.

Hun konstaterer også, at retningslinjerne for test af medarbejdere er blevet fulgt, men at de ikke nødvendigvis er, som hun godt kunne have ønsket sig.

- Nu er retningslinjerne også på det punkt blevet løsnet, men det er stadig sådan, at det er lederen, der skal bede om at få en medarbejder testet, og at det skal være en medarbejder, som ikke kan undværes, og som ikke kan gå på arbejde med corona. Vi har gjort alt det, vi kan fra starten. Jeg er enig med borgmesteren i, at det er en forfærdelig situation, men jeg mener også, at vi på Trekroner Plejecenter fra dag til dag har gjort alt i overensstemmelse med de retningslinjer, der har været gældende for dagen. Retningslinjerne ændrer sig fra dag til dag, og dem følger vi. Jeg kunne godt have ønsket mig, at vi kunne have testet alle medarbejdere og alle beboere tidligere, og jeg kunne have ønsket mig, at man kunne ændre hele testprogrammet, for det kunne have været med til at skabe noget tryghed, men det ville selvfølgelig også have krævet noget økonomi, siger Mette Heidemann.

På baggrund af de test, som samtlige beboere på Plejecenter Trekroner nu har været igennem, og som samtlige medarbejdere på plejecentret får taget i går og i dag, forventer Mette Heidemann, at der kan blive anledning til, at det kan blive nødvendigt at isolere flere beboere i det omfang, at der er flere testresultater op, som er negative. Og et negativt testresultat er, hvad alle drømmer om, så midt i det er der en positiv historie.

- Når vi nu får alle testet på Trekroner, både beboere og medarbejdere, får vi også en masse negative svar. Så kan vi begynde at pleje alle dem, der har negative test, på en lidt anden måde og gå til de raske beboere uden de helt store værnemidler, og det gør noget for trygheden blandt beboerne, når personalet begynder at ligne sig selv igen, siger hun.

