»Alle mod 1« i aften på DR: Kan de slå Grundsøe fra Gundsø

Når DR i aften blænder op for deres store fredagsunderholdningshow »Alle mod 1«, så bliver en del af underholdningen med en af Roskilde formentlig kommende OL-deltagere, skytten Stephanie Grundsøe, som er vokset op i Jyllinge, og har skudt i en del år for Gundsølille SG&IF.

Hvad eksperimentet mere præcist går ud på kan du se i aften når programmet går på. Det er klokken 20-21 at programmet som har Mads Steffensen og Joakim Ingversen som værter løber over skærmen.

Grundsøe har to sølvmedaljer fra det seneste VM i Changwon, Sydkorea og en guldmedalje i 10 meter luftpistol fra ungdoms-OL i 2018 i Brasilien. Grundsøe har studeret og skudt for det norske elitesportsgymnasium i Kongsvingerne og seneste for Texas Christian University et af de absolut bedste universiteter i USA når det kommer til skydning.