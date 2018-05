Alle gode gange tre for Kaffekilden

For tredje gang i år aflagde Fødevarestyrelsens kontrollant onsdag besøg i Kaffekilden på Hestetorvet, og besøget bekræftede, at tredje gang er lykkens gang. Denne gang blev alt nemlig fundet i den skønneste orden, så nu har cafeen atter en glad smiley hængende.

Indtil begyndelsen af foråret var det faktisk en elitesmiley, men den røg, da en kontrol den 12. marts fandt en bagatelagtig fejl på en faktura fra en virksomhed, der havde leveret tre kager. Leverandøren havde ikke skrevet adresse og cvr-nummer på regningen. Det skal man - og det er også modtagerens ansvar, at det sker. Det kunne end ikke udløse en indskærpelse, men den lillebitte detalje var nok til at koste elitemærket.

Den 16. april fandt den næste kontrol sted, og da var det en mere alvorlig ting, der blev noteret. 56 liter mælk blev opbevaret i et køleskab, hvor der var over 10 grader, og selv mælk, der var blevet leveret same dag, var nået at blive over otte grader varm. Det gav en bøde på 5000 kroner og en sur smiley.