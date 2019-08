Se billedserie Sydkoreanske Kyungil Ko var med til sin første Opera i Roskilde og gav publikum prøver på sin dybe basvokal. Bag ham ses aftenens tre øvrige sangere fra Det Kongelige Teater: Ann Petersen (tv), Niels Jørgen Riis og Hanne Fischer. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Alle gode gange 30 for Opera i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle gode gange 30 for Opera i Roskilde

Roskilde - 05. august 2019 kl. 05:07 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Propperne sprang, da Opera i Roskilde søndag aften blev holdt for 30. gang i Palægården ved Stændertorvet. På grund af jubilæet havde arrangørerne sørget for, at der var flasker med bobler ved alle bordene - dog ikke champagne, men cava - og i nogle tilfælde var propperne i stand til at flyve endog meget højt op i luften og langt, så de landede flere borde væk.

Læs også: Kongelige operasangere indleder sæsonen i Roskilde

Jubilæumsudgaven blev passende nok indledt af Bo Bøgeskov, den tidligere leder af Folkeuniversitet i Roskilde, som i sin tid fik idéen til arrangementet og var dets tovholder 22 gange.

- Vi havde et hold i operahistorie, som tog på studietur i Verona og var helt høje, da de kom hjem. Deraf opstod tanken om en operakoncert i Roskilde, fortalte Bo Bøgeskov.

I første omgang blev amfiteatret i Folkeparken udset som koncertsted, men da der skulle tages entré, blev det droppet igen, fordi det ville kræve, at dele af parken skulle spærres af. Palægården viste sig at være idéel til formålet, og derfor har samtlige 30 udgaver af Opera i Roskilde fundet sted dér.

Det Kongelige Teaters teaterchef Kasper Holten havde i anledning af jubilæet havde taget turen til Roskilde for at sige et par ord, inden sangerne gik på scenen. Han understregede flere gange, at Opera i Roskilde med årene har fået en særlig betydning for Det Kongelige Teater.

- Roskilde-koncerterne er altid de første i en ny sæson. Vi synger her i aften, og i morgen går vi i gang inde i Operaen med prøverne til »Carmen«. Det er også få venner af Det Kongelige Teater, der er så trofaste som publikum i Roskilde. Det viser jo noget, at det er 30. gang, vi er samlet, og at det allerede ligger fast, at vi også kommer til næste år, sagde Kasper Holten.

Derefter blev den næsten fyldte gård budt på to timers underholdning, der var en blanding af højdepunkter fra de mest kendte operaer, operetter og musicals samt enkelte smagsprøver fra næste sæsons forestillinger på Det Kongelige Teater. Sangerne Ann Petersen, Hanne Fischer, Niels Jørgen Riis og Kyungil Ko var i den grad tændte og lod sig ikke gå på af, at de undervejs måtte kæmpe imod både domkirkeklokker, trafikstøj og skræppende fugle. Leif Greibe akkompagnerede på klaver uanset genre, og Lars Halby, der af Kasper Holten blev betegnet som Det Kongelige Teaters »superfortæller«, var aftenens konferencier og berettede om komponisterne og de enkelte operaer, hvoraf flere faktisk floppede ved premieren, inden de senere opnåede klassikerstatus. Så tiden kan være nådig, og det lader den også til at have været ved Opera i Roskilde.

relaterede artikler

Se billederne fra i aftes: Mozart og Gershwin i fantastiske rammer 06. august 2018 kl. 06:20

Opera og håndtegn går hånd i hånd på Roskilde 07. juli 2018 kl. 15:59