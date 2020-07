Selv om der er åbnet helt op for besøg på plejecentrene i Roskilde Kommune, skal de besøgende stadig huske at overholde retningslinjerne for at undgå smittespredning. Foto: Thomas Olsen

Alle er igen velkomne på plejehjemmene men skal stadig passe på

- Jeg vil gerne appellere til, at vi stadig hjælper hinanden med at passe på vores plejehjemsbeboere. Derfor skal vi stadig have fokus på at forebygge smitte, og vi skal passe på ikke at være for mange sammen på samme tid. Det er stadig en rigtig god ide at koordinere besøg med det plejecenter, hvor dine kære bor, så vi kan være med til at sikre, at der er plads nok til alle dem, der gerne vil komme på besøg, siger formand for sundheds- og omsorgsudvalget Morten Gjerskov (S).