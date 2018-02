Den første elbus i Roskilde blev allerede demonstreret i 2016, men til næste år kommer flere til. Hvor mange er ikke afgjort endnu. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Alle bybusser i Roskilde kan være eldrevne til næste år

Roskilde - 09. februar 2018 kl. 11:02 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis økonomien flasker sig, kan alle ni bybusser i Roskilde køre på el til næste forår. Det er allerede besluttet, at de to mest benyttede linjer, 201A og 202A, bliver elbusser, men Roskilde Kommune og Movia ser nu en mulighed for også at gøre resten af bybusserne miljøvenlige og støjsvage.

Driften af de syv øvrige buslinjer skal holdes inden for den ramme på 3,5 millioner kroner årligt, som byrådet afsatte, da der i 2016 blev givet grønt lys til de to første linjer. Det står og falder med et igangværende udbud, om det lykkes helt eller delvist.

- Vi vil gerne skubbe til udviklingen, og vi ved godt, det bliver svært, for så bliver vi de første til at gøre det i Danmark. Vurderingen var, at hvis det skulle lade sig gøre, skulle vi starte med et par buslinjer, men hvis vi kan få flere busser inden for rammen på 3,5 millioner kroner, er det bare glædeligt, siger Karim Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget.

