Alkoholfri zone på Roskilde Festival

- Vi oplever, at rigtig mange af vores gæster har et fuldt ud balanceret forhold til alkohol, men også, at Roskilde Festival er en arena, hvor man prøver ting af for første gang, og der er nogen, der drikker for meget. Vi vil sådan set bare gerne starte en samtale, om det er muligt at være til festival uden alkohol, for vi hører også, at nogen tænker, at de slet ikke kan være med uden at drikke sig fra sans og samling, siger Signe Lopdrup, direktør for Roskilde Festival.