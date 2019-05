Al togtrafik blev standset efter personpåkørsel

OPDATERING KLOKKEN 14.02: DSB oplyser nu, at de så småt begynder at køre med tog igen mellem Roskilde og Ringsted. De første tog begynder at køre igen mellem 14.00 og 14.30.

Togene bliver erstattet af Togbusser. I alt indsætter DSB 40 togbusser. Det oplyser Tony Bispeskov, informationchef i DSB. De første Togbusserne er ifølge sn.dks oplysninger fremme.

De fleste Togbusser kører direkte mellem Roskilde og Ringsted. Omkring to gange i timen kører der Togbusser til og fra Viby Sjælland og Borup stationer.

For rejsende på øvrige stationer på Sjælland - Ringsted, Sorø, Slagelse og Korsør - vil der være tog, som kører.

- Vi vender togene. Det betyder, at der kører tog fra stationerne. Men må dog regne med, at togene kører med en vis forsinkelse, siger Tony Bispeskov, som opfordrer rejsende til at tjekke enten Rejseplanen eller DSBs hjemmeside.

Togene som normalt kører mellem Østerport og Næstved kører kun mellem Ringsted og Næstved.

DSB regner med, at der igen kan køre tog på hele strækningen fra klokken 14.30.

- Politiet arbejder fortsat på stedet, men det forventes, det er færdigt på det tidspunkt, siger Tony Bispeskov.

Til sn.dk bekræfter presseansvarlig ved Midt og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist, at der er sket en personpåkørsl ved Borup Station.

- Det jeg kan sige er, at vi fik anmeldelsen klokken 11.49 om, at en person var blevet ramt af et tog. Vi er der ude nu, og der ser umiddelbart ud til at være tale om alvorlig personskade, siger Charlotte Tornquist til sn.dk.

På Twitter oplyser Midt-og Vestjællands Politi, at en mand er afgået ved døden efter at være blevet påkørt af et godstog.

- Der er tale om en ulykkelig hændelse, og politiet arbejder lige nu på at identificere manden og underrette de pårørende, skriver politiet.

Sn.dk følger sagen...

Her holder Togbusserne:

Borup: Foran stationen: (Hovedgaden)

Viby Sj: Forpladsen ved stationen (Tofthøjvej)

Roskilde: Ny Østergade, modsat side af stationsbygningen

Ringsted: Busterminalen ved stationsbygningen