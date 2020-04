Akutdaghjem skal hjælpe demente gennem krisen

Mandag kom Alzheimerforeningen med et nødråb om konsekvenserne af, at der ikke er nogen aflastning, og onsdag har Roskilde Kommune så åbnet et akuttilbud for blandt andre demente.

- Vi har oprettet et nøddaghjem på Asterscenteret for at kunne imødekomme nogle af de borgere, der ikke kan komme i daghjem, og hvor det kan være svært at sidde hjemme hele dagen, og hvor det også kan være, at den pårørende har brug for et pusterum en gang imellem, siger Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget.