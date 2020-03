Der er flyttet mange nye borgere til Vindinge, hvor nye boligkvarterer er kommet til. Sammen med de borgere, som har boet i Vindinge i masser af år, kan de opleve alt, hvad Vindinge kan tilbyde af aktiviteter, når der er Vindinge Aktiv Dage i uge 17 og uge 18. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Aktive dage skal vise det bedste af Vindinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktive dage skal vise det bedste af Vindinge

Roskilde - 02. marts 2020 kl. 15:20 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af nye huse har været godt i gang i Vindinge i nogle år. Byen får tilført en masse nye borgere, og det kan mærkes i byen.

- Vindinge har den fordel, at vi ligger tæt på Roskilde. Man kan godt frygte, at en del af de nye aldrig opdager, hvad Vindinge har at byde på. Det er en foreningsby, når alt kommer til alt, og meget af det ved man, fordi man er medlem, fortæller sognepræst Thomas Feddersen.

Det var de tanker, som for mere end et år siden fik ham til at arrangere et møde med de to store foreninger i Vindinge, Vindinge Idrætsforening og Vindinge Kulturcenter.

Sammen lagde de en tidsplan, og herefter blev andre foreninger og interessegrupper i Vindinge indkaldt til et møde for at høre, hvad de kunne være med på.

Hermed opstod Vindinge Aktiv Dage, som finder sted fra mandag den 20. april til søndag den 3. maj.

- Når foreningsvante mennesker bliver samlet, opstår der idéer. Hvorfor kun gå efter de nye vindingeborgere, der er også borgere, som har fået mere tid, siger Thomas Feddersen.

Alle foreninger og interessegrupper kan lave åbne arrangementer, hvor alle borgere kan komme og være med.

- Vi skal ikke lave andet, end vi plejer, siger Thomas Feddersen og nævner, at eksempelvis koret dog vil vælge nogle sange, der er ikke er svære at synge med på.

Han forklarer, at udover foreningernes arrangementer, bliver der også mulighed for mere private aktiviteter.

Det kan eksempelvis være legeaftaler, hvor der vil være børn i en bestemt alder på en af legepladserne i et bestemt tidsrum.

- Det kan være frustrende for forældre, hvis der ikke er andre børn på legepladsen, siger Thomas Feddersen og nævner, at der også bliver åbent hus i de nye kvarterer, da de gamle vindingeborgere er nysgerrige for at se de nye huse.

Stor rundboldturnering

Programmet vil også byde på byvandring, og så kan et højdepunkt blive et fællesarrangement med rundboldturnering, som finder sted lørdag den 25. april.

- Jeg har lige åbnet for tilmeldingerne, siger Thomas Feddersen.

Alle, som kan stille med et hold på syv spillere, kan deltage i rundboldturneringen. Det kan være en gruppe fra en af foreningerne, men det kan også være to mødregrupper, som slår sig sammen eller forældrene fra en af skolens klasser eller syv personer fra noget helt andet.

I forbindelse med rundboldturneringen bliver der et telt, hvor der vil blive serveret pizza og være præsentation af byens foreninger.

Når gruppen bag Vindinge Aktiv Dag har fået et overblik over alle aktiviteter og arrangementer, bliver der lavet et fællesprogram, som bliver husstandsomdelt.

fællesprogram, som bliver husstandopdelt.

- Personligt tror jeg ikke, det kan bære at blive holdt hvert år. Men jeg ved det ikke. Måske kan elementer bliver en tradition, siger Thomas Feddersen.