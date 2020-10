Anne Christrup (i hvidt) under et møde i gruppen af kritiske Roskilde Bank-aktionærer i 2008. Nu, 12 år senere, har Retten i Roskilde givet hende medhold i, at Finansiel Stabilitet skal dækkes hendes afdøde mors aktietab. Foto: Jens Wollesen

Aktionær: - Det er en enorm tilfredshedsfølelse

Hun har fået Retten i Roskildes ord for, at Finansiel Stabilitet skal godtgøre hele det tab på 21.300 kroner, som hendes nu afdøde mor led, da hun købte aktier i Roskilde Bank tilbage i 2007, året før bankens krak.

- Jeg har lige modtaget 21.300 kroner fra Finansiel Stabilitet. Så frem for at blive fejet af med en erstatning på 60 procent har jeg nu modtaget 100 procent, siger Anne Christrup med utilsløret tilfredshed i stemmen.

