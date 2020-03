Formanden for Roskilde Havneselskab kom i mindretal på spørgsmålet om afvisning af en bådejers ansøgning om at blive andelshaver i havnen. Det er en af grunden til, at formanden tog sit gode tøj og gik i denne uge, hvor der skulle have været holdt generalforsamling. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Afvisning af bådejer giver splittelse i havneselskab

Roskilde - 21. marts 2020

Formanden for Roskilde Havneselskab, Niels Erik Sørensen, har nedlagt sit hverv og forladt bestyrelsen efter at være kommet i mindretal i to sager.

Det drejer sig om en undersøgelse af Roskilde Oplevelseshavn, som har været genstand for diskussion på flere generalforsamlinger, og om afvisning af en bådejer, der gerne vil købe en andel i havnen med henblik på at få en bådplads. Flertallet i bestyrelsen afviste imidlertid ansøgningen. Bådejeren er uønsket af flertallet i bestyrelsen, der begrunder afvisningen med, at bådejeren har overfuset havnefogeden og i øvrigt er en »ivrig modstander af havnens aktiviteter og selskabets måde at drive havn på.«

Det afvises af bådejeren, som mener, at han bliver nægtet en andel, fordi han i flere tilfælde har insisteret på at holde reglerne for brugen af havnen.

Niels Erik Sørensen ønsker ikke at kommentere sin afgang.