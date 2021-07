Myndighederne og naboerne havde håbet, at larmen og svineriet i Folkeparken ville stoppe, når eksamener og sidste skoledag som her på billedet var overstået. Men balladen med børn helt ned til 12 år fortsætter, og derfor gennemfører politiet nu en forstærket indsats. Foto: Jan Partoft

Aftale om nattelarm: Politi mod ballade-magere i park

Roskilde - 05. juli 2021 kl. 05:52 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Politiet vil nu gennemføre en ekstra indsats imod ballademagere, der fester til langt ud på natten og forstyrrer naboerne i området omkring Folkeparken. Samtidig sviner de, så Roskilde kommune næsten dagligt må rydde op i parken.

- Vi havde regnet med, at det ville stoppe igen, når de sidste skoledage og eksamener på Roskildes mange uddannelsessteder var overstået. Men det er faktisk fortsat ind i sommerferien, fortæller formanden for byrådets Plan- og Teknikudvalg Jens Børsting (S).

Derfor har kommunen nu haft møde med det lokale politi, der har lovet en forstærket indsats for at få stoppet larmen og svineriet.

- Festerne er fortsat mange aftener til langt ud på natten, og det skal vi stoppe nu, så det ikke bare fortsætter, forklarer Jens Børsting.

Et andet sted

- Et af de største problemer er de kraftige sound-boxe, der bliver skruet helt op, når forskellige grupper i området nærmest skal overgå hinanden i, hvem der kan spille højst.

Børsting insisterer på, at hvis unge vil feste på et offentligt sted, må det foregå et sted, hvor de ikke generer andre mennesker, som det nu sker i Folkeparken.

- Kommunen vil vi gerne være med til at finde et sted uden for parkerne og Bymidten, hvor det kan ske.

- Hvis der er behov for at se på adfærdsregulativet for parkerne, må vi tage fat på det, lover udvalgsformanden.

Børn på 12 år

Han undrer sig i øvrigt over, at mindreårige helt ned til 12 år deltager, og at flertallet er under 18.

- Hvor er forældrene henne i alt det her. De må da også påtage sig deres ansvar og forklare børnene, at det er helt uacceptabelt at støje, feste og svine på et offentligt sted som i Folkeparken, hvor så mange andre mennesker lever tæt på.

- Uden forældrenes medvirken og de unges erkendelse af, at de selvfølgelig også har et ansvar, kan vi ikke løse opgaven, siger Jens Børsting.

Han opfordrer derfor til, at både forældrene og de unge selv bakker op om myndighedernes forstærkede indsats i den kommende tid.

De unge ballademagere i Folkeparken kommer fra et større område end Roskilde, har myndighederne konstateret.