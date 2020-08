Roskilde Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om at købe vesthospitalet på Sct. Hans. Foto: Jens Wollesen

Aftale: Sct. Hans Vest sælges til kommunen

Roskilde - 06. august 2020 kl. 12:19 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny bydel med 400 boliger er nu meget tæt på at blive til virkelighed på Sct. Hans Vest. Roskilde Kommune er efter langvarige forhandlinger blevet enig med Region Hovedstaden om et køb af den vestlige del af det psykiatriske hospital, som over de kommende år skal udvikles til et nyt boligområde.

Aftalen mangler endnu at blive politisk vedtaget i byrådet og hovedstadens regionsråd, men borgmester Tomas Breddam kan være ret sikker på, at købet nu bliver gennemført.

Skal sælges igen Prisen er derfor ikke klar til at blive offentliggjort, men det er et »betydeligt beløb«. Roskilde Kommune optager et lån for at købe området og bygningerne, men meningen er, at det senere skal sælges videre.

- Vi er så heldige, at vi kan låne pengene, når det er et strategisk opkøb, og så kan vi indfri lånet, når vi sælger området igen. For tanken er at erhverve det for at kunne styre udviklingen og så få private investorer til at lave de 400 boliger, der er plads til, siger Tomas Breddam.

Lidt nybyg Kommunen overtager området i 2022, men allerede til efteråret kan høringer og borgermøder gå i gang.

Der vil være enkelte nye byggefelter, så hurtigt kan blive solgt videre, når kommunen får skødet, men de fleste boliger bliver indrettet i de gamle bygninger, så det store rekreative område bliver bevaret.

- Der er så meget plads og sådan en smuk park ned til vandet og det hele, men det meste er heldigvis fredet og beskyttet, så det er meget lidt, der kan bygges nyt, siger borgmesteren, som glæder sig til at høre, hvad borgerne vil med området.

Et område for alle Overtagelsen har været flere år undervejs, mens regionen gradvist har flyttet patienter fra området, og midlertidigt har der blandt andet været flygtninge.

Nu skal kommunen sætte retningen for en ny bydel, ligesom man tidligere har givet Musicon sin egen profil. Borgmesteren ser for sig, at man med de naturskønne omgivelser kommer til at lægge vægt på rekreation, sundhed, fred og ro - ligesom det oprindeligt har været tanken med at lægge hospitalet ved skov og vand.

- Det der er vigtigt for mig er, at det bliver et område for hele Roskilde. Ud over de 400 familier, der flytter ind, skal alle andre også have mulighed for at bruge det skønne område, som mange også bruger i dag, siger Tomas Breddam og tilføjer, at der også vil blive mulighed for noget erhverv.

Der vil også være plads til den nye outdoor-efterskole, som gennem flere år har ønsket sig at ligge der, ligesom Sct. Hans Have kan fortsætte som café og gartneri.