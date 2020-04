Afsløret af lugten: Havde 18 klumper hash på sig

En svag lugt af hash fik mandag eftermiddag en politipatrulje til at interessere sig for fire yngre mænd, der stod i Bambusgården i Æblehaven i Roskilde.

Det viste sig, at den ene af dem, en 20-årig mand fra lokalområdet, havde 18 klumper hash på sig på i alt 20,77 gram. Han blev desuden fundet i besiddelse af et firecifret kontantbeløb, som betjentene mistænkte stammede fra salg af hash.

Den 20-årige blev sigtet for besiddelse af hashen med henblik på videresalg, og politiet beslaglagde hashen og kontantbeløbet, hvilket den 20-årige accepterede. De tre andre mænd blev ikke fundet i besiddelse af noget ulovligt.

Den 20-årige blev afhørt til sagen, men nægtede at have solgt narko. Han kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.