Se billedserie Arild Batzer fik forfat teren Beate Grimsrud tilbage på forlaget. Tre uger efter var hun død.

Afsked med en af de store: Batzer & Co udgiver særlig roman efter forfatters død

Roskilde - 24. juni 2021 kl. 17:55

Efter at have udgivet en stribe klassikere udgav forlaget Batzer & Co i Ringstedgade i 2000 de første samtidsromaner, blandt dem 'At smyge forbi en økse' af Beate Grimsrud.

Det er en historie om Lydia, som vokser op i en familie med syv børn i en lille norsk by i 1970'erne. Bogen blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris og den danske presse valfartede til Roskilde og mødte Beate i det lille mødelokale i Ringstedgade.

- Bogen står stadig for mig som en af de mest autentiske og originale romaner, jeg har udgivet, siger forlægger Arild Batzer.

Et mindre forlag I årene derefter udkom Beate på Gyldendal, men forlæggeren fra Roskilde mødte hende med jævne mellemrum til reception på den norske ambassade eller til litteraturfestival på Louisiana, hvor de ofte faldt i snak.

- Beate var bare et herligt menneske, ligetil og åben, utraditionel, farverig og levende. Jeg glemmer aldrig den gang jeg kørte i taxa fra ambassaden og ind til København med hende og hendes redaktør på Gyldendal, og hun spurgte mig, hvordan det kunne være, at der var så få interviews, når hun nu udkom på Gyldendal. Jeg svarede med et skævt smil: 'Sådan er det at udkomme på et mindre forlag', fortæller Arild Batzer.

En sorgens dag Da det i 2020 gik op for forlæggeren, at rettighederne til Beates nye roman var frie, læste alle på forlaget romanen, og de var vilde med den. Arild Batzer bød på bogen, og fik svar fra agenten, at Beate havde takket ja og var glad 'for at komme hjem'. Tre uger senere døde Beate.

- Det var en sorgens dag, for selv om romanen handler om et langt forløb med brystkræft, anede jeg ikke, at hun var så syg. Et par år før havde jeg været ude at danse med hende på Louisiana, og hun virkede så livsglad og så levende, fortsætter Arild Batzer.

Forlaget Batzer har arbejdet på bogen siden jul, og den udkommer nu på dansk, indbundet med smudsomslag og læsebånd.

- Jeg tror, det bliver en af de store romaner på forlaget i år, om ikke den største, siger forlæggeren.