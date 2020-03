Afrikansk udseende fik politiet til at stoppe mand

En mand med »mulig etnisk oprindelse i Afrika« gik mandag formiddag rundt på Jernbanegade. Det var ikke til at se, hvad hans ærinde der var, og det var ifølge politiets døgnrapport nok til, at deres udlændingeafdeling fandt grund til at stoppe ham og bede om legitimation.

På grund af tvivlen om mandens rigtige identitet blev han anholdt for at kunne undersøge sagen nærmere. Det viste sig, at han ikke var portugiser, men en 50-årig mand fra Ghana med EU-opholdstilladelse. Politiet undersøger nu grundlaget for hans ophold i Danmark, men anklagemyndigheden fremstillede ham tirsdag formiddag i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet frem til 26. marts for at have oplyst falsk identitet over for politiet.