Team Glade Børn har sat navne på de organisationer og sager, som får støtte til deres arbejde med udsatte børn. Foto: Jørgen C. Jørgensen

»Aflyst« europatour gav donationer til udsatte børn

Roskilde - 10. september 2020 kl. 06:57 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det ikke lykkedes cykelholdet Team Glade Børn at komme afsted på sommerens europatour, så er det alligevel lykkedes holdet at skabe et overskud, så der kan doneres penge til fondens formål, der er at skabe glæde for udsatte børn.

Det skyldes ikke mindst, at den aflyste europatour blev afløst af et togt ud på de danske veje med både Lolland, Langeland, Tåsinge, Sydfyn, Midtjylland, Aarhus, Odsherred og retur.

Formand Stiig Broby fra Glade Børn Fonden lægger ikke skjul på, at mange cykelryttere kun har fokus på deres egen oplevelse og udfordringer, når de er med på en tour.

- Men vi er ikke en cykelklub og heller ikke et rejseselskab. Det er vigtigt, at vi holder fokus på den gode sags tjeneste, siger han.

Adskilt økonomi Derfor er der også en klar adskillelse i økonomien, hvor rytterne betaler de faktiske omkostninger ved at deltage, mens der igennem sponsorater bliver der penge til Glade Børn Fonden.

- Vi har forsøgt at tænke lidt anderledes, hvor vi kan skabe et attraktivt tilbud med »Danmarks billigste pris skaber Danmarks sejeste cykelhold«. Vi er også et af Danmarks største cykelhold, fordi vi starter samlet hver dag på touren, og vi slutter hver dag på touren sammen Endelig kan vi tilbyde en spændende tour for de mange, fordi vi har dagsetaper på henholdsvis 50 kilometer, 100 kilometer eller hele vejen. Det giver en del større arbejde for serviceteamet og logistik - men den udfordring tager vi med glæde, siger Stiig Broby.

Svært at være anonym Overskuddet fra årets alternative cykeltur går til Handicap Festivalen, Foreningen for børn med angst, Børns Voksen Venner, Projekt S (Selvtillid, selvværd, sundhed og styrke), Mødestedet for børn og unge som har mistet en forælder og Børnenes Kontor.

- De første år var det en ekstrem oplevelse at kunne hjælpe familier - ofte meget anonymt. At se den store glæde, som kunne skabes med målrettet indsatser, for små midler. Det bliver desværre mere og mere vanskeligt »anonymt« at kunne hjælpe på grund af personbeskyttelses-lovgivningen. Vi må ikke uopfordret kontakte familier, som synligt og oprigtigt trænger og fortjener en hjælpende hånd. Specielt også fordi Glade Børn Fonden ikke ønsker at være det offentliges forlængede kassebeholdning. Som samfund skal vi skaffe al den støtte, hjælp - også i sundhedssystemet - som der trænges, siger Stiig Broby.

Arbejdet med Årets Tour 2021 er også i gang, hvor Paris er målet, oplyser teamchef Evan Lynnerup. Hvert år er der stor interesse for at komme med på Team Glade Børn, og 2021 er ingen undtagelse, da der allerede er over 50, der har vist interesse for at komme med.

2021 bliver også holdets 10-års jubilæum.

