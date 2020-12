For første gang siden 1931 er Gundsømagle Dilettant blevet nødt til at aflyse deres forestilling. Her på billedet er det fra 75-års jubilæumssæssonen hvor der blev spillet "En Nat Med John Mogensen". Foto: Lars Kimer

Aflyst: 89 år i træk - bare ikke i år

- Vi var ellers klar med den nye dilettantforestilling. Det vil sige, at læseprøverne var i fuld gang, og vi var klar til næste skridt, nemlig at starte på prøverne på scenen i forsamlingshuset. Men med det nuværende forsamlingsforbud vil det ikke være muligt at gennemføre dem. Derfor ser vi ingen mulighed for at være klar til at spille forestillingen til marts. Det er ligeledes meget usikkert, om vi overhovedet kan spille forestillingerne med tilskuere, hvis vi skulle blive klar, siger Evan Lynnerup, formand for Gundsømagle Dilettantforening.